Schwerer Krankheit erlegen : Volkert Schulz war eine prägende Herzogenrather Persönlichkeit

Herzogenrath Volkert Schulz ist tot. Der langjährige SPD-Stadtverordnete in Herzogenrath ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er setzte sich vielfältig für die Gesellschaft ein.

Von 1975 bis 1994 war er Mitglied des Rats der Stadt Herzogenrath, zeitweilig stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Er hat als Vorsitzender des Schulausschusses die Bildungslandschaft in Herzogenrath mitgeprägt. Viele Vereine der Stadt hat er mit seinem Sachverstand in verantwortungsvollen Positionen unterstützt, so etwa die evangelische Markusgemeinde als Presbyter, den Sport- und Spielverein (SuS) als Vorsitzender, den Invalidenverein Straß, die Arbeiterwohlfahrt Herzogenrath, die „Begegnung“ und die Naturfreunde Merkstein. Nicht zu vergessen den Ortsverein Herzogenrath der SPD, den er viele Jahre als Vorsitzender leitete. Für die 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD wurde ihm noch kurz vor seinem Tode die Ehrenurkunde überreicht. Auch als ehrenamtlicher Richter – sei es am Jugendgericht oder beim Arbeitsgericht – setzte sich Volkert Schulz uneigennützig für die Gesellschaft ein.