Schüsse auf Linienbusse : Vier Taten in vier Nächten

Nach Schüssen auf Busse in Herzogenrath ermittelt die Polizei. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Foto: Aseag

Update Herzogenrath Mehrere Beschüsse mit Stahlkugeln, immer in der Nacht, immer auf Busse, immer in Herzogenrath: Verletzt wurde bislang niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht „dringend“ Zeugen.

Wie die Polizei Aachen am Mittwochmorgen mitteilte, werden seit knapp einer Woche immer wieder Busse in Herzogenrath-Straß beschossen. Seit vergangenen Donnerstag kam es zur Nachtzeit auf der Voccartstraße zu mehreren Beschüssen mit Stahlkugeln auf Omnibusse im Schienenersatz- und Linienverkehr, wobei Seitenscheiben der Busse beschädigt wurden, hieß es in einer Pressemitteilung. Personen seien dabei nicht verletzt worden, so die Polizei.