Geldautomatensprengung in Straß : Video vom Tatort mittlerweile aufgetaucht

Update Herzogenrath-Straß Nach einer Geldautomatensprengung in Herzogenrath-Straß sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch bedankt die Aachener Kripo sich nun ausdrücklich für zahlreiche nützliche Hinweise.

Ein lauter Knall hatte gegen 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag offenbar zahlreiche Anwohner in Herzogenrath-Straß aus dem Schlaf gerissen. Die Detonation des Geldautomaten in der Voccartstraße war so heftig, dass Trümmerteile bis auf den Gehweg geschleudert wurden; das Gebäude wurde dabei erheblich beschädigt.