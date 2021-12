War Automat das Ziel? : Versuchter Einbruch in Bankfiliale in Herzogenrath

In diesem Fall mussten die Täter die Flucht ergreifen und konnten nicht bis in die Bank oder zum Automaten vordringen (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Herzogenrath Am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertags versuchten Unbekannte in eine Bankfiliale in Herzogenrath einzubrechen. Die Polizei vermutet als Ziel den Geldautomaten im Vorraum und sucht jetzt Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 4.15 Uhr am Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Bank in der Kleikstraße in Herzogenrath einzubrechen. Nach Polizeiangaben hätten die Täter die Absicht gehabt, den Geldautomaten im Vorraum zu sprengen.

Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es den Personen aber nicht, in das Gebäude einzudringen. Es blieb lediglich bei Schäden an der Glasfassade und die Täter ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Täter fuhren mit einem Pkw, vermutlich einem schwarzen VW-Golf, in Richtung Rathausplatz und weiter in die Niederlande, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den Flüchtigen oder dem Fluchtwagen machen können, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

(red/pol)