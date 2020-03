Verein Kohlscheider Bürger : „Halten Sie dem lokalen Handel die Treue“

Hinweise auf neuen Service: Hier an der Südstraße in Kohlscheid. Foto: MHA/Jan Mönch

Herzogenrath Der „Verein Kohlscheider Bürger“ ergreift die Initiative und listet Service und Geschäftsleute auf seiner Webseite auf. Ziel ist es, dem lokalen Handel durch die Corona-Krise zu helfen.

„Es war eine spontane Idee, nachdem wir nach der jüngsten Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus die einzelnen Aushänge an den Türen der geschlossenen Geschäfte gesehen haben“, sagt Birgit Meyer, Vorsitzende des Vereins Kohlscheider Bürger: „Irgendetwas muss man tun, um alle diese Infos zu bündeln!“ So sei im Vorstand schnell die Idee gereift, einen Webauftritt zu gestalten, der den Bürgern einen Überblick bietet, wie sich die Gewerbetreibenden vor Ort in Corona-Zeiten aufgestellt haben. „Der Einzelhandel liegt uns sehr am Herzen“, sagt Meyer.