Kurioser Diebstahl : Unbekannte stehlen teure Diskusfische in Merkstein

Unbekannte stehlen teure Diskusfische in Merkstein

Teure Diskusfische wurden aus einem Zoohandel in Herzogenrath gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Herzogenrath Ungewöhnliche Beute: Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch teure Fische von einem Fachhändler im Herzogenrather Stadtteil Merkstein gestohlen.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft für Tierbedarf und Tiernahrung im Gewerbegebiet Nordsternpark im Stadtteil Merkstein sind die speziellen Fische gestohlen worden.

Die so genannten Diskusfische wurden nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch aus einem Aquarium gestohlen. Die zehn Fische haben einen Wert von insgesamt 500 Euro.