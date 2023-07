Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschießen Bus in Herzogenrath mit Steinen

Zwei Busse wurden in der vergangenen Woche in Herzogenrath beschädigt (Symbolbild). Foto: Jürgen Lange

Herzogenrath In der vergangenen Woche gab es zwei Sachbeschädigungen an Linienbussen in der Voccartstraße in Herzogenrath. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei bereits am frühen Dienstagmorgen, 4. Juli, gegen 4 Uhr, als ein Linienbus in Herzogenrath in Fahrtrichtung Aachen unterwegs war. An der Kreuzung zur Kohlberger Straße vernahm der Busfahrer einen lauten Knall und hielt an. Die Polizei stellte schließlich Beschädigungen an einer Scheibe des Fahrzeugs fest.

In der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr wurde erneut ein Linienbus beschädigt. Diesmal hörte der Busfahrer einen lauten Knall, als er auf der Voccartstraße in Richtung Herzogenrath unterwegs war. Zum Tatzeitpunkt befanden sich Fahrgäste im Bus. Auch in diesem Fall konnten deutliche Einschlagslöcher in der Scheibe und an der Karosserie festgestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Beschädigungen in beiden Fällen durch den Beschuss mit einer Steinschleuder stammen. Verletzt wurde durch die Vorfälle niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat telefonisch unter 0241/9577-42201 oder per Mail an vk2sbverkehrsstraftaten.aachen@polizei.nrw.de zu melden.

(red/pol)