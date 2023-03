#Mitten in Herzogenrath : Trotz Millioneninvestition: „Herzogenrath-Mitte ist tot“

Eines von vielen Projekten im Zuge der Innenstadterneuerung in Herzogenrath: die Illusionsmalerei unter der Bahnbrücke Kleikstraße. Doch reichen solche Maßnahmen aus? Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Das sogenannte Integrierte Handlungskonzept für Herzogenrath-Mitte wird seit zehn Jahren diskutiert und umgesetzt. Das neue Projekt #Mitten in Herzogenrath will jetzt auch Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.

Erste Überlegungen zum Umbau der Innenstadt wurden schon 2013 angestellt. Sie mündeten in ein Integriertes Handlungskonzept für Herzogenrath-Mitte, das 2016 vom Stadtrat beschlossen wurde. 2017 folgte der Förderbescheid des Landes. Seitdem wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, etwa die Umgestaltung des Vorplatzes an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt oder die Illusionsmalerei zur Verschönerung der Bahnbrücke an der Kleikstraße. Bis 2025 sollen es insgesamt 25 Maßnahmen sein. Sie alle – von neuen Bänken in der Fußgängerzone bis hin zur noch ausstehenden Wurmpromenade, die das Zentrum mit dem alten Friedhof verbinden soll – haben ein Ziel: die Mitte von Herzogenrath attraktiver zu machen. Kalkulierte Gesamtsumme aller Maßnahmen: 6,4 Millionen Euro, von denen das Land 70 Prozent, die Stadt 30 Prozent trägt.

Viel Geld, viel Zeit – und doch ist zum Beispiel das Urteil der Produktionsschüler, die im Nell-Breuning-Haus arbeiten und lernen, vernichtend: Herzogenrath habe keine Aufenthaltsqualität, keine Orte, an denen man sich sicher und angenommen fühle, und über Uringestank müsse man sich nicht wundern, wenn es zu wenig öffentliche Toiletten gäbe. Eine Beschreibung, die man eher von altersgesetzten Menschen erwarten würde. Von denen glauben aber auch einige: „Die Mitte ist tot.“ Verhalten sind die Stimmen, die die kurzen Wege – auch ins Grüne – zu schätzen wissen. Waren die Anstrengungen der vergangenen zehn Jahre vergebene Liebesmüh?

„Das Integrierte Handlungskonzept legt den Fokus auf Steine. Aber eine Investition in Steine reicht nicht. Man muss die Leute mitnehmen“, sagte Manfred Körber, Leiter des Nell-Breuning-Hauses. Genau das verfolgt das Haus nun in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Eschweiler Verein „Generationen Gemeinsam“ mit dem Projekt „#Mitten in Herzogenrath“, das jetzt mit einer ersten Bürgerbeteiligungsrunde startete. Die Projektmittel stellt die Deutsche Fernsehlotterie zur Verfügung.

Bis zum Projektabschluss im Dezember wird es eine repräsentative Umfrage unter den 9813 Bewohnerinnen und Bewohnern von Herzogenrath-Mitte geben (siehe Info). Außerdem sollen sogenannte Fokusgruppen von maximal zwölf Personen entstehen, in denen Schwerpunktthemen diskutiert und Lösungsansätze erarbeitet werden sollen.

Moderierte die recht gut besuchte Auftaktveranstaltung des neuen Quartiersprojekts #Mitten in Herzogenrath: Dr. Manfred Körber, der Leiter des Nell-Breuning-Hauses. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

In der Auftaktrunde kristallisierten sich hierfür schon drei Themen heraus: Begegnungsorte und Dialogmöglichkeiten, Stadtgrün, Verbindung der Generationen. „Außerdem nehmen wir für den Projektverlauf mit, dass wir noch andere Beteiligungsmöglichkeiten zum Beispiel für Kinder und Jugendliche oder Senioren schaffen sollten“, erklärte Körber nach der Auswertung von drei Brainstorming-Runden des Abends.

Interessierte, die in den Fokusgruppen mitarbeiten möchten, treffen sich am 27. März das erste Mal im Nell-Breuning-Haus. Die Fragebogen-Aktion startet am 16. März. Alle Projekt-Ergebnisse werden im Dezember bei einer Abschlussveranstaltung vorgestellt. Markus Hartmann, der zusammen mit seiner Kollegin vom Quartiersbüro, Christine Herrmann, „#Mitten in Herzogenrath“ betreut, versprach: „Hier gibt es kein Blabla! Die wichtigsten Mitgestalter sind für uns die Bürger.“

Beteiligung erwünscht Fokusgruppen und Befragung 9813 Bewohner und Bewohnerinnen von Herzogenrath-Mitte können sich am Projekt „#Mitten in Herzogenrath“ beteiligen. Fokusgruppen: Sie treffen sich das erste Mal am 27. März um 18 Uhr im Nell-Breuning-Haus und kommen danach in regelmäßigen Abständen zusammen. Fragebogen: Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnadresse in Herzogenrath-Mitte können sich vom 16. März bis 31. Mai an einer repräsentativen Befragung beteiligen. Der Link zum Fragebogen steht ab 16. März online zur Verfügung unter mitten-in-herzogenrath.de. Papierversionen sollen auch an öffentlichen Orten wie der Bibliothek, in Jugendzentren oder Seniorenheimen ausliegen. Multiplikatoren zum Beispiel aus Vereinen können sich an Martin Hartmann, 02406/955849 oder markus.hartmann@nbh.de wenden, um Fragebögen zu erhalten. Die wissenschaftlich ausgewerteten Ergebnisse fließen in die Arbeit der Fokusgruppen und in den Abschlussbericht ein.