Sieben Attacken auf Linienbusse : Steinschleuder und Luftgewehr: Polizei sucht Schützen.

Im November 2022 war an der Voccartstraße innerhalb einer Woche vier Mal mit Stahlkugeln auf vorüber fahrende Linienbusse geschossen worden. Dabei ging vor allem Glas zu Bruch. Foto: Aseag

Herzogenrath Die Attacken erfolgten im Ortsteil Straß, immer an der gleichen Straße. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr laufen.

Sieben Mal ist in Herzogenrath in der jüngeren Vergangenheit auf vorüberfahrende Linienbusse geschossen worden. Immer an der Voccartstraße in Straß. Immer nachts. Die ersten Schüsse wurden Mitte November 2022 abgegeben, der jüngste Fall geschah in der Nacht auf vergangenen Sonntag. Bei den Attacken entstanden bislang nur Sachschäden, niemand wurde verletzt. Ein glücklicher Zufall. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen dringend, sich zu melden.

In den zurückliegenden sechs Wochen knallte es dreimal. Am 4. Juli traf es einen Linienbus, der in Richtung Aachen unterwegs war. An der Kreuzung von Voccart- und Kohlberger Straße hörte der Fahrer gegen 4 Uhr in der Früh einen lauten Knall, stoppte den Bus und verständigte die Polizei. Eine Scheibe war beschädigt worden. Wenige Tage später, am 9. Juli, der nächste Schuss: Um 1.30 Uhr hörte der Fahrer eines Linienbusses auf der Voccartstraße Richtung Herzogenrath einen Knall. In der Folge wurden Einschlaglöcher in einer Scheibe und der Karosserie des Fahrzeugs festgestellt. Dass niemand verletzt wurde, war Glück, denn zum Zeitpunkt der Schussabgabe befanden sich Fahrgäste im Bus.

In beiden Fällen geht die Polizei derzeit davon aus, dass mit einer Steinschleuder auf die Busse geschossen wurde. Anders beim jüngsten Fall, bei dem der oder die Täter einen Linienbus, der in der Nacht auf vergangenen Sonntag in Richtung Aachen unterwegs war, ins Visier nahmen. Dabei soll ein Luftgewehr oder eine ähnliche Waffe benutzt worden sein, wie die Spurensicherung nach Angaben der Polizei festgestellt habe. Bei dem Vorfall gegen 2 Uhr wurde eine Scheibe des Busses zerstört. Der Schuss soll etwa in Höhe des Elektromarktes an der Voccartstraße gefallen sein.

Der jüngste Fall geschah in der Nacht auf vergangenen Sonntag: Dieses Mal wurde eine Luftdruckwaffe genutzt, wie die Spurensicherung der Polizei feststellte. Foto: Polizei Aachen

Bereits im vergangenen Jahr hatte es eine Reihe von Attacken auf Linienbusse an ebenjener Voccartstraße im Herzogenrather Ortsteil Straß gegeben. Mitte November ereigneten sich innerhalb einer Woche vier Vorfälle in vier Nächten. Immer war seinerzeit mit Stahlkugeln, möglicherweise mittels Steinschleuder, geschossen worden. Glücklicherweise war es auch bei diesen Taten bei Sachschäden geblieben.

Man ermittle in alle Richtungen, ein Zusammenhang zwischen den Taten könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es auf eine Anfrage aus dem Aachener Polizeipräsidium. Allen Zeugenhinweisen werde nachgegangen. Die Zahl der Streifenfahrten sei erhöht worden, wenn Busfahrer die Polizei alarmierten, seien umgehend Beamte vor Ort – auch, um eine Nahbereichsfahndung einzuleiten. Außerdem habe man weitere Maßnahmen ergriffen, die aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht im Detail erläutert werden könnten.

Info Ähnliche Fälle in Würselen und Stolberg In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai dieses Jahres hatten Unbekannte an der Krefelder Straße innerhalb weniger Minuten Steine auf zwei Linienbusse geworfen. Ein Busfahrer hatte gegen 0.20 Uhr in Höhe Recker Park einen lauten Knall gehört und kurz darauf bemerkt, dass ein Stein ein Seitenfenster beschädigt hat. In der Polizeimeldung aus dem Mai heißt es weiter: „Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden die Polizisten auf einen weiteren Linienbus aufmerksam, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Krefelder Straße stand. Auch der Fahrer dieses Busses sagte, dass er laute Knallgeräusche gehört habe, als er am Recker Park vorbeigefahren war. Drei Fenster des Busses gingen dabei teilweise zu Bruch.“ Obwohl sich in beiden Bussen Fahrgäste aufhielten, wurde niemand verletzt. Etliche Monate zuvor hatte ein unbekannter Täter in Stolberg einen Stein durch die Scheibe eines fahrenden Busses geworfen und die Scheibe dabei komplett zerstört. Die Attacke geschah auf der Salmstraße Richtung Eschweilerstraße/Europastraße. Auch in diesem Fall befanden sich Fahrgäste im Bus, verletzt wurde jedoch niemand.

Apropos Ermittlungen: In den Fällen Ende vergangenen Jahres werden diese von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt, bei den jüngeren Taten ermittelt aktuell das zuständige Verkehrskommissariat wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Im Mai waren Scheiben von zwei Linienbussen in Würselen zu Bruch gegangen, nachdem Unbekannte Steine darauf geworfen hatten. Foto: Polizei Aachen