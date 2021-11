Sperrzone für Silvesterfeuerwerk? : Stadt Herzogenrath prüft, wie ein Verbot möglich ist

Die Corona-Pandemie in Verbindung mit der Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sorgt für Diskussion über das Verbot von Silvesterfeuerwerken. Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

Herzogenrath In der Silvesternacht im vergangenen Jahr durfte in Herzogenrath-Straß nicht geböllert werden. Nun kam in der Politik die Frage auf: Wie sieht es dieses Jahr aus?