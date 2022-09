Nach Unfall am 15. Juli : Sperrung der Neustraße in Herzogenrath wird aufgehoben

Sperrung der Neustraße in Herzogenrath wird aufgehoben

Nach Unfall am 15. Juli

Herzogenrath Nach dem Unfall eines Öl-Tanklasters vor mehr als vier Monaten war die Herzogenrather Neustraße voll gesperrt. Die Stadt kündigt jetzt die Aufhebung an, aber auch mögliche Einschränkungen.

Die Vollsperrung der Neustraße (zwischen Kreisverkehr Holzstraat und Kreisverkehr Domaniale Mijnstraat) auf Grund des Unfalls des Öl-Tankers am 15. Juli wird im Laufe der 40. Kalenderwoche aufgehoben. Das teilte die Stadt Herzogenrath mit.

Vor Beginn der Baumaßnahmen infolge der Straßenschäden mussten Bodenproben entnommen und ausgewertet werden, da deren Ergebnis über den weiteren Fortgang der Baustelle entschieden haben. „Mittlerweile wurde der mit Schadstoffen durchzogene Boden so weit entfernt, dass neue Bodenproben den angestrebten Sanierungszielwert erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Leider musste in der Maßnahme auch ein Baum mit gefällt werden, der bereits zu viele Schadstoffe aufgenommen hatte und nicht mehr zu retten war.“