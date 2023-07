Romandebüt aus Herzogenrath : Skrupellosigkeit, Naturausbeutung und ein Tötungsdelikt

Herzogenrath Nach zwei Kinderbüchern erscheint der erste Krimi „Falsches Spiel in Cadzand“ der Herzogenrather Juristin und Schriftstellerin Imme von Wedel.

Buchveröffentlichung : Ein skandinavischer Krimi made in Herzogenrath Vor gut drei Jahren kommt Dominik Fischer auf die Idee, einen Roman zu schreiben. Mittlerweile gibt es schon drei. Einer davon hat es in das Programm des Luzifer-Verlags geschafft: „Verlust“.

Und damit ist im Prinzip das Kernthema des Krimis umschrieben: Es geht im Kontext von Umweltzerstörung, Korruption, Skrupellosigkeit, rein profitorientiertem Bauen und rücksichtsloser Naturausbeutung um ein Tötungsdelikt. Straßennamen im Roman existieren real, Hotelnamen sind leicht abgeändert. Das Werk steht in der Tradition sogenannter Lokalkrimis, in denen fiktive Handlungen mit realen Schauplätzen verkettet sind, man denke z.B. an Ostfrieslandkrimis oder Eifelkrimis. Die Handlung im Roman erhält so eine scheinbare Faktizität und bewirkt einen Identifikationsprozess des Lesers. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die in Läden, Hotels, Touristenshops und Strandcafés ausgelegten Krimis der Autorin in Cadzand reißenden Absatz finden. „Es gibt schon Überlegungen für eine Übersetzung ins Niederländische“, ergänzt von Wedel.