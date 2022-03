An der Aachener Straße : SEK-Einsatz in Herzogenrath am frühen Morgen

SEK-Einsatz in Herzogenrath am frühen Morgen

An der Aachener Straße

Das SEK war am Einsatz in Herzogenrath beteiligt (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Herzogenrath Ein Polizeieinsatz des SEK hat am Mittwochmorgen in Herzogenrath stattgefunden. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Polizeieinsatz unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) an der Aachener Straße in Herzogenrath stattgefunden.