13 Gebäude, viel Arbeit : Sanierungsstau von 30 Millionen Euro in Herzogenraths Schulen ausgemacht

Sanierungsbedarf im Blick: Renate Wallraff, Beigeordnete für Soziales, Bildung und Familie, und der Technische Beigeordnete Franz-Josef Türck-Hövener. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Der Unterhalt der 13 Schulen in Herzogenrath kostet viel Geld und ist mit allerlei strategischen Überlegungen verbunden. Was Priorität genießt, und warum es manchmal lange dauert, bis ein Rollo repariert ist.

Renate Wallraff redet nicht drumherum: „Es gibt einen Riesensanierungsstau in unseren Schulgebäuden, da gilt es jetzt einiges in Bewegung zu setzen.“ Auf rund 30 Millionen Euro summiere sich, was an Mängeln festgestellt respektive von den Schulen gemeldet worden sei, verdeutlicht die Beigeordnete für Soziales, Bildung und Familie. Und dabei handele es sich nur um das, „was wirklich notwendig ist“. An den insgesamt 13 Schulen in städtischer Trägerschaft – davon neun Grundschulen, eine Förderschule, ein Gymnasium und zwei Gesamtschulen.

Fast wöchentliche Rücksprachen mit dem Leiter des Technischen Dezernats, Beigeordneter Franz-Josef Türck-Hövener, gehören daher zur Routine. Um zu sehen, was wann machbar ist und entsprechend zu priorisieren. Und um zu eruieren, was mit konsumptiven und was mit investiven Mitteln aus dem städtischen Etat finanziert wird. Wobei zu beachten sei, dass derzeit alles in allem rund 2,1 Millionen Euro für den Unterhalt des kompletten städtischen Immobilienbestands eingestellt seien, zu dem unter anderem auch die Flüchtlingsunterkünfte gehören. Zur Verdeutlichung: Reparaturen des täglichen Bedarfs, aber auch Renovierungen oder der Austausch von Teppichböden etwa sind konsumptive Ausgaben.

In Modulbauweise wird es noch mehr ergänzenden Raum für die Grundschule Kämpchen geben. Foto: MHA/Wolfgang Sevenich

Priorität bei den Maßnahmen genieße der Brandschutz: 300.000 Euro seien zuletzt in die Europaschule investiert worden. Die Merksteiner Gesamtschule habe darüber hinaus zahlreiche Mängel angemeldet, ein Stau aus der Vergangenheit, so Wallraff und Türck-Hövener, der nun sukzessive abgearbeitet werde. „Grundsätzlich zu klären ist auch noch, ob die Schule sechszügig wird“, sagt Wallraff.

Am städtischen Gymnasium seien derzeit die – bereits in den Klassen 5 und 6 vollzogene – Wiedereinführung von G9 Hauptthema, zurzeit laufe in Kontakt mit der Schulleitung das Monitoring bezüglich des künftigen Raumbedarfs.

Die Notwendigkeit, Mensen aufzustocken, sei eine Problematik, die derzeit allerorten in der Schullandschaft aktuell sei, Stichwort: Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) für alle Grundschulkinder ab 2026, der natürlich eine Mittagsbeköstigung umfasst. „In Herzogenrath ist der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz faktisch jetzt schon erfüllt“, erläutert Wallraff. Denn jetzt schon werde jedes Kind aufgenommen, für das einen Antrag gestellt werde, „das ist politisch so gewollt“.

Noch klafft an der Grundschule Alt-Merkstein eine Lücke zwischen rotem Altbau und dem Trakt aus den 1960er Jahren. Ein moderner Erweiterungsbau samt Verbindungsbrücke sind hier geplant. Foto: Karl Stüber

Nichtsdestotrotz verweist Wallraff auf ein Dilemma, wie sie es nennt, beim sogenannten Subsidiaritätsprinzip, will heißen: Auf Bundesebene werden Beschlüsse gefasst, die auf kommunaler Ebene umgesetzt werden müssen, wie eben der OGS-Rechtsanspruch. „Die entsprechend notwendige finanzielle Ausstattung aber ist nicht auskömmlich.“ Und überdies fehle ein Ausführungsgesetz, etwa zu Dimensionen und Standards.

Von einem weiteren Problem ganz abgesehen, mit dem auch der Technische Beigeordnete mehr und mehr zu kämpfen hat: dem Handwerkermangel. Die Lieferkettenproblematik, so legt er dar, habe sich allmählich beruhigt, „doch mittlerweile erkennen wir, dass Fachkräfte fehlen“.

Zudem seien die Preise weiterhin auf hohem Niveau, überdies Ausschreibungsrichtlinien zu beachten. Und Gewährleistungsfristen, erläutert er, warum es mitunter länger dauert, bis ein festgestellter Mangel wird. „Der Kontakt des Fachamts zur ausführenden Firma verzögert sich unter Umständen, da diese vielleicht schon auf einer Folgebaustelle tätig ist. Wir aber müssen uns der Gewährleistung wegen an die Vorschriften halten.“ Und da könne es eben schon mal sein, dass die einfache Programmierung eines elektrischen Rollos Wochen in Anspruch nimmt.

Während der Erweiterungsbau für die Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Kohlscheid vollendet und die angeschlossene Sanierung des benachbarten Altbaus an der Kircheichstaße im Herbst komplett vollzogen sein soll, sei mittlerweile die Baugenehmigung für eine weitere Schulbaumaßnahme erteilt worden: der Umbau respektive die Erweiterung der Grundschule Alt-Merkstein. Eine großzügige, offene Bauweise sehen die Pläne vor, „kindgerecht und hell“, wie Wallraff darlegt.

Auf dem Schulhof der Grundschule Kämpchen erfolge nunmehr – ebenfalls mit Blick auf eine Mensa – eine Erweiterung in zweistöckiger Modulbauweise für Verwaltungsräume.

Neben der Erfüllung gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie der gewünschten pädagogischen Ansätze, der OGS-Ausbau etwa, gilt es immer auch sofort zu reagieren, wenn Schäden auftreten: Wie in der Grundschule Bierstraß jüngst, so erläutert Wallraff, wo es einen Wasserschaden aufgrund einer defekten Regenrinne gegeben hatte. „So etwas muss natürlich sofort repariert werden, um die Beschulung weiter gewährleisten zu können.“

Schließlich geht es noch um die Zukunftsfähigkeit von Schulen, die unter anderem Standortfragen umfasst. Zum Beispiel den noch ausstehenden Beschluss, ob die bislang an der Leonhardstraße angesiedelte Käthe-Kollwitz-Schule neu gebaut oder ins Gebäude an der Pestalozzistraße umzieht, einst Realschule, dann Dependance der wachsenden Gesamtschule, die dort absehbar ausziehen wird. Noch seien dort Naturwissenschaftsräume, einige Klassen und ein Sekretariat der Merian-Schule untergebracht.

Wenn diese Entscheidung gefallen ist, so Wallraff, könne sich an der Leonhardstraße die Regenbogenschule bedarfsgerecht ausdehnen. Vorerst indes ist der Vertrag nochmals verlängert worden, um die OGS der Schule in Gebäuden auf dem gegenüberliegenden Schmetz-Areal zu betreiben.

Nicht zuletzt ist der Blick auf energetische Aspekte zu richten. Neben Dämmung und Heizung kommt dem Hitzeschutz an Schulgebäuden wachsende Bedeutung zu, wie Türck-Hövener erklärt.

Und der Energieerzeugung, will heißen: Wo möglich werde Photovoltaik auf Dächer gebracht. So werde derzeit die Ausschreibung für eine Verdoppelung der bereits vorhandenen Anlage auf dem Gymnasium vorbereitet, ebenfalls für die Leonhardstraße. Geplant sei Solartechnik auch auf dem Dach der Merian-Schule sowie für den Neubau an der Schule in Alt-Merkstein.