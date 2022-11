Polizei sucht „dringend“ Zeugen : Schüsse auf Linienbusse in Herzogenrath

Herzogenrath Mehrere Beschüsse mit Stahlkugeln, immer in der Nacht, immer auf Busse: Verletzt wurde bislang niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Wie die Polizei Aachen am Mittwochmorgen mitteilte, werden seit knapp einer Woche immer wieder Busse in Herzogenrath-Straß beschossen. Seit vergangenen Donnerstag kam es zur Nachtzeit auf der Voccartstraße zu mehreren Beschüssen mit Stahlkugeln auf Omnibusse im Schienenersatz- und Linienverkehr, wobei Seitenscheiben der Busse beschädigt wurden, hieß es in einer Pressemitteilung. Personen seien dabei nicht verletzt worden, so die Polizei.