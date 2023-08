Aktion noch zu finanzieren? : Rodas Sozialausschuss hält trotz Mehrkosten an der Seniorenfahrt fest

Info

Für Bürger aus Herzogenrath findet die kostenlose Seniorenfahrt (ab 70 Jahre) zum Restaurant Indemann am Montag, 23. Oktober, für die Kohlscheider am Dienstag, 24. Oktober, und für die Bürger aus Merkstein am Mittwoch, 25. Oktober, statt. Die Abfahrt nach Inden mit Reisebussen erfolgt jeweils um 13 Uhr.

Anmeldungen sind bis Samstag, 30. September, im Rathaus an der Infothek/Koordinationsbüro „Rund ums Alter“ möglich. Oder per Post an die Stadtverwaltung Herzogenrath, Koordinationsbüro „Rund ums Alter“, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath.

Auf dem Programm steht neben einem Restaurantbesuch der Aufstieg zu Fuß oder mit dem Aufzug auf den Indemann. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Die Anmeldeformulare liegen bei Ärzten, Apotheken und Banken sowie an der Infothek im Rathaus bereit. Darüber hinaus findet man den Anmeldeflyer auf der Homepage unter www.herzogenrath.de – Rubrik Seniorenfahrt. Weitere Infos im Koordinationsbüro „Rund ums Alter“ bei Margit Keller oder Ursula Kreutz-Kullmann, 02406/83440.