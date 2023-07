Transparency International : Roda will mehr gegen Korruption tun

Gemäß dem Motto, dass man einem nur bis vor die Stirn gucken kann, will die Stadtverwaltung Herzogenrath durch die Mitgliedschaft im Verein Transparency Deutschland effektiver der Korruption die Stirn bieten. Foto: Karl Stüber

Herzogenrath Die Stadt strebt eine Mitgliedschaft bei Transparency International an. Die Organisation hat sich der Korruptionsbekämpfung verschrieben. Doch nicht alle im Stadtrat sind für den Beitritt.

Maßnahmen und Vorbeugung gegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme in kommunalen Verwaltungen sind natürlich im Sinne der Allgemeinheit. Nun hat der Herzogenrather Stadtrat im zweiten Anlauf beschlossen, Mitglied im Verein Transparency International Deutschland zu werden, der sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hat. Das kostet in diesem (Rest-)Jahr 300 Euro, in den Folgejahren jeweils 3000 Euro an Mitgliedsbeitrag und für Schulungen und die Teilnahme an Treffen. Was steckt dahinter und was bringt das mit sich?

Es ja nicht so, dass Rodas Verwaltung nicht schon einiges zur Korruptionsprävention unternommen hat und unternimmt. So führt die Stadt Herzogenrath an, einen Korruptionsschutzbeauftragten bestellt, Dienstanweisungen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung erteilt und ein Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken ausgesprochen zu haben. Außerdem ist die Kommune Mitglied im Arbeitskreis Korruptionsprävention des Instituts der Rechnungsprüfer. Obendrein wurde eine Vergabeordnung erlassen. Beauftragte privater Unternehmen werden nach dem Verpflichtungsgesetz förmlich „vergattert“. Zudem verweist die Verwaltung auf die Ehrenordnung des Rates und unterrichtet die Ratsmitglieder zum Daten- und Korruptionsschutz, so die Aufzählung der bisherigen Aktivitäten. Und nun auch noch Mitglied im Verein Transparency?

Die (Mehrheits-)Fraktionen von SPD und Grünen hatten den entsprechenden Antrag bereits im März gestellt. In der Ratssitzung Mitte April war das Thema wegen „weiteren Informationsbedarfs“ verschoben worden. Außerdem fehlte ein Vorschlag für die Deckung der mit einer Mitgliedschaft verbundenen Kosten.

Nun stand das Thema erneut zur Abstimmung. Trotz aller eigenen Bemühungen wird die zusätzliche Mitgliedschaft bei Transparency von der von SPD-Mann und Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian geführten Verwaltung befürwortet. Um Anregungen für die weitere Entwicklung und den Ausbau der von der Verwaltung aufgelisteten Aktivitäten gegen Korruption zu erhalten, biete sich die Zusammenarbeit mit dem Verein Transparency Deutschland an, der hier über eine hohe Kompetenz verfüge, hieß es. Eine Mitgliedschaft biete die Möglichkeit zu einem ständigen Erfahrungsaustausch und einer engen Zusammenarbeit mit anderen Städten, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen. Die Mitgliedschaft wäre zudem ein Imagegewinn für die Stadt, da hiermit der Stellenwert der Vorbeugung und Bekämpfung von der Korruption unterstrichen werde.

Nun reicht aber offenbar der formale Antrag zur Aufnahme, den die Stadt stellen muss, nicht aus. Der Vereinsvorstand werde erst nach einem ausführlichen Gespräch mit der Kommune darüber entscheiden, informierte die Verwaltung.

Zudem sind die Erwartungen des Vereins an ein Mitglied hoch. Verlangt wird eine Selbstverpflichtungserklärung, ein klares Bekenntnis, dass die Kommune Korruption in jeder Form ablehnt und korruptives Verhalten bei politischen Entscheidungsträgern und Verwaltungsmitarbeitenden nicht dulden wird. Diese müssen entsprechend geschult und Normen beachtet werden. Dazu gehört die Einführung eines Verhaltenskodex für Ratsmitglieder. Bestandteil der Selbstverpflichtung ist auch das Engagement für Korruptionsprävention in kommunalen Interessenverbänden und die Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen und dem Verein Transparency. Zudem muss die Stadt unter anderem den Verein regelmäßig über den Fortgang der Dinge informieren und Fachveranstaltungen und -publikationen nachweisen.

Wichtig für den Verein ist es zudem, dass dem Mitgliedsantrag „ein breiter Ratsbeschluss zugrunde liegt“ und somit gewährleistet werde, „dass auch bei wechselnden politischen Mehrheiten ein langfristiges Engagement der Kommune im Verein zu erwarten ist“. Im Herzogenrather Stadtrat bleiben trotz Mehrheitsbeschluss Kritiker.

Bruno Barth (UBL) sieht das alles überhaupt nicht ein. „Wir werden das ablehnen und haben das schon in der letzten Ratssitzung deutlich gemacht. Das ist im Grunde genommen nur ein Schauantrag. Das bringt der Stadt nichts.“ Die Stadt Herzogenrath habe detailliert aufgelistet, was schon alles gegen Korruption gemacht werde, was gut sei. Die Bürgerschaft dürfte angesichts dessen anderes eher interessieren. Für das laufende Jahr seien die Kosten in Höhe von 300 Euro zwar über das Budget Sachkonten gedeckt, für die Folgejahre müssten im Rahmen der Haushaltsaufstellung aber pro Jahr 3000 Euro aufgebracht werden, Barth sieht diese Kosten kritisch. Überhaupt sollte die Kommune ihre Mitgliedschaften in einer Reihe von Organisationen angesichts des Kosten- und Nutzeneffekts kritisch hinterfragen. Als Beispiel nannte er den Mittelrheinischen Amateurboxverband.

Dr. Bernd Fasel (Grüne) verteidigte den rot-grünen Vorschlag. „Wenn man es mit Transparenz ernst meint, ist das genau der richtige Schritt. Wir sprechen über einen vergleichsweise lächerlichen Betrag, wenn wir über die Bedeutung von Antikorruption reden.“ Man unterstelle der Verwaltung nicht, dass es irgendwo ein konkretes Problem gibt, aber man könne nicht wachsam genug sein. Es gehe um einen möglichen großen Weit- und Rundumblick. Die Kommune solle nicht an der falschen Stelle sparen.

Info Lokale Antikorruptionsstrukturen Transparency International Deutschland arbeitet nach eigenem Bekunden deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden, heißt es. Transparency Deutschland ist gemeinnützig und politisch unabhängig, wird auf der Homepage versichert. Der Verein begründet sein Werben um die Mitgliedschaft von Kommunen mit dem Hinweis: „Auf kommunaler Ebene sind die handelnden Akteure oft auch im persönlichen Bereich eng miteinander verbunden. Die besondere Nähe der Entscheidungsträger kann zur Korruption und Vetternwirtschaft führen. Transparency Deutschland setzt sich für mehr Transparenz auf der kommunalen Ebene ein und fördert den Aufbau von lokalen Antikorruptionsstrukturen.“ Weitere Informationen des Vereins sind zu finden unter www.transparency.de.

Hartmut Prast (UBL) bekräftigte die Ablehnung seiner Fraktion. Es werde genug in der Verwaltung gegen Korruption getan. Angesichts des freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts sollten auch kleinere Beträge eingespart werden.

Dieter Gronowski (CDU) betonte, man könne sich „halbwegs sicher“ sein, dass vonseiten der Verwaltung alle Notwendigkeiten getroffen werden, um Korruption entgegenzuwirken. Vielmehr sei es angebracht, dass sich die Grünen auf Bundesebene mit dem Thema noch einmal intensiv auseinandersetzen, spielte Gronowski auf Auftragsvergaben und Berufung von Funktionsträgern an. In Herzogenrath wolle die CDU-Fraktion nicht diejenige sein, die sich „nach außen“ dem Thema Korruption widersetze. Eine breite Zustimmung müsse nach ihrer Auffassung nicht bedeuten, dass alle im Stadtrat der Mitgliedschaft bei Transparency zustimmen müssen. Deshalb werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten.

Björn Bock (FDP) sagte: „Wir alle sind uns einig, dass uns in der Verwaltung kein Fall von Korruption bekannt ist.“ Die Stadt sei da dagegen gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz könne man immer noch dazulernen. Die Mitgliedschaft in dem Verein biete die Chance dazu. Im Laufe der Zeit müsse man aber kritisch überprüfen, ob das letztlich sinnvoll ist.

Gerd Verhoolen (SPD) stellte klar, dass der Antrag nicht bedeute, dass seine Fraktion Zweifel an der Arbeit der Verwaltung habe. Es gehe um noch mehr Transparenz.