Polizei bittet um Hinweise : Reihenweise Scheiben an Bushaltestellen zerstört

Reihenweise Scheiben an Bushaltestellen zerstört

Etliche Wartehäuschen an Bushaltestellen in Herzogenrath wurden von unbekannten Tätern beschädigt. Das Bild zeigt ein Haltestellenhäuschen im Ortsteil Straß, das Anfang Januar schwer beschädigt wurde. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath Unbekannte haben zwischen dem 15. und 17. Februar Glasscheiben von etlichen Wartehäuschen an Bushaltestellen in Herzogenrath zerstört. Nun sucht die Kripo nach den Tätern.

In der vergangenen Woche haben Unbekannte mindestens 18 Mal Bushaltestellenhäuschen im Stadtgebiet beschädigt.

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Die Beschädigungen wurden zwischen dem 15. und dem 17. Februar festgestellt. Hinweise nimmt die Kripo in Alsdorf entgegen: 02404/ 9577-33456 (während der Bürodienstzeiten) oder per Mail an kk34.aachen@polizei.nrw.de.