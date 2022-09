Konzept in Herzogenrath : Qualitätsstandards für OGS-Betreuung sollen bis 2023 erarbeitet werden

Konzept in Herzogenrath

Schule bis in den Nachmittag: Die Bedeutung der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) wächst. Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Herzogenrath Die OGS-Betreuung ist ein Bildungsthema, bei dem sich die Kommunen vom Land alleingelassen fühlen. In Herzogenrath will man nicht länger auf irgendwelche Vorgaben warten.

Man kann die Uhr danach stellen, wann in einem Bildungsausschuss auf die Landesregierung geschimpft wird. Ganz sicher wird das der Fall sein, wenn sich ein Tagesordnungspunkt dem Offenen Ganztag widmet. Dann ist das Parteibuch auch egal, die Kritik ist allenthalben dieselbe: Die Kommunen müssen sich aus eigener Kraft darauf vorbereiten, wenn ab August 2026 für alle ein OGS-Platz-Rechtsanspruch gilt. Die Stadt Herzogenrath will aus eigenem Antrieb und soll auf Anregung der Politik so früh es geht einheitliche Mindeststandards für die künftige Ganztagsbetreuung festlegen.