Viele Hände packen bei der Reinigungsaktion mit an: Angelika Körfer, Gründerin des in Kohlscheid ansässigen Vereins „Bürgerhilfe Herzogenrath – Hilfe mit Herz“ sagt, an der Situation auf dem Bahnhofsvorplatz ändert sich mit Verboten wenig. Sie hat eine andere Idee. Foto: Alina Bongartz