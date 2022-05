Mehrere Verletzte in Herzogenrath : Polizist in Zivil und Mitreisende überwältigen Messerangreifer im RE4

Polizist in Zivil und Mitreisende überwältigen Messerangreifer im RE4

Mehrere Verletzte in Herzogenrath

Update Herzogenrath Ein Mann hat am Freitagmorgen mehrere Bahnreisende im RE4 auf Höhe Herzogenrath mit einem Messer angegriffen. Minimum drei Personen wurden verletzt, ehe Zeugen den Täter überwältigten. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.

Gegen 7.40 Uhr habe der Täter unvermittelt Mitreisende in dem Zug, der kurz zuvor den Herzogenrather Bahnhof verlassen hatte, mit einem Messer angegriffen. Das bestätigte die Bundespolizei auf Nachfrage. Minimum drei Personen wurden durch Schnitte verletzt und werden nun in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Ein Polizist, der sich auf dem Weg zur Arbeit befand, und weitere Mitfahrer in dem Zug der Linie RE4 griffen nach ersten Erkenntnissen ein und überwältigten den Täter gemeinsam. Sie konnten ihn bis zum Halt des Zuges auf offener Strecke und dem Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde später von Einsatzkräften abgeführt.

Die Fahrgäste wurden vom Zug aus, der in der Nähe der Brücke über die Kleikstraße zum Halt kam, in Sicherheit gebracht sowie weiterhin nach Bedarf seelisch betreut. Die Polizei ist weiterhin mit Einsatzkräften vor Ort und wird von Seelsorgern sowie dem Notfall-Team der Deutschen Bahn unterstützt. Die Feuerwehr versorgt die Passagiere, darunter auch eine Schülergruppe, mit Essen und Trinken.

Zudem haben sich zahlreiche Menschen vor Ort eingefunden, die über das große Aufgebot an Einsatzkräften auf die Lage aufmerksam geworden sind. Die Polizei bittet darum, auf Spekulationen zum Hintergrund der Tat zu verzichten. Dieser sei derzeit noch völlig unklar. Es handelt sich aber um einen Einzeltäter.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen zur Identität des Angreifers und zum Motiv des Mannes aufgenommen. Die Befragungen der Zeugen dauern auch am Mittag noch an. Die Bahnstrecke ist weiterhin gesperrt, es kommt zu Verspätungen und Ausfällen, teilt die Deutsche Bahn mit. Gegen 12.15 Uhr wurde der betroffene Zug in Richtung Herzogenrather Bahnhof gefahren, um die Strecke auf absehbare Zeit wieder freigeben zu können.