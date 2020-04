Hubschrauber im Einsatz : Geldautomat in Herzogenrather Geschäft gesprengt

Die Polizei war in Herzogenrath im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Herzogenrath In Herzogenrath hat es am frühen Donnerstagmorgen eine Explosion in einem großen Geschäft gegeben. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten gesprengt, wie ein Sprecher der Polizei Aachen erklärt.

Die Sprengung erfolgte gegen 3.20 Uhr auf der Voccartstraße in Herzogenrath. Nach ersten Informationen soll es sich um einen Geldautomaten in einem großen Elektronikmarkt gehandelt haben. Verletzt wurde niemand. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Sie flüchteten nach der Explosion.

Ein Hubschrauber der deutschen Polizei war im deutsch-niederländischen Grenzgebiet im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Laut Landeskriminalamt häufen sich Automatensprengungen in NRW während der Corona-Krise. Die Zahl der Attacken hat sich in diesem Jahr bislang weit mehr als verdoppelt. Erst am Dienstag hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Geilenkirchen-Gillrath gesprengt.

