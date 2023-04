Stellenplan in Herzogenrath : Personalrat schlägt bei Krankenstand und Brandschutz Alarm

Wie steht es um das Betriebsklima im Herzogenrather Rathaus? Bei der Diskussion um den neuen Stellenplan erhitzten sich die Gemüter im Hauptausschuss. Falls es am Dienstag im Stadtrat deshalb brennen sollte, ist der Hydrant mit Löschwasser (im Bildvordergrund) nicht weit. Foto: Karl Stüber Foto: Karl Stüber

Herzogenrath Am Entwurf des Stellenplans 2023 der Herzogenrather Verwaltung hat sich eine heiße Debatte in der Politik entzündet.

Von Karl Stüber

Wie steht es um das Personal der Stadt Herzogenrath? Reicht die Zahl der Mitarbeitenden, um die anfallende Arbeit zu erledigen? Wie hoch ist der Krankenstand, wie viele Stellen sind vakant? Wie steht es um das Betriebsklima? Diese und weitere Fragen beschäftigen nicht nur den Dienstherrn und den Personalrat, sondern auch die Kommunalpolitik – in jedem Jahr spätestens bei der Diskussion um den Stellenplan wie unlängst im Haupt- und Finanzausschuss und nun in der Sitzung des Stadtrats am kommenden Dienstag, 18. April, ab 18 Uhr im großen Saal des Rathauses. Die Verwaltungsreform, deren signifikantestes Merkmal die neue und zusätzliche Beigeordnete Renate Wallraff für den Bereich Soziales, Bildung und Familie ist, befördert noch den Klärungs- und Diskussionsbedarf.

Die Grundlagen: Laut Übersicht soll in diesem Jahr die Zahl der Beamtenstellen rechnerisch auf 125,91 steigen. Für 2022 waren 123,95 Stellen aufgelistet, von denen allerdings zum Stichtag 30. September nur 103,59 tatsächlich besetzt waren. Bei den tariflich Beschäftigten wächst die Zahl der Stellen auf 461,67. Im Vorjahr waren nach Angaben der Verwaltung von 442,60 ausgewiesenen Stellen Ende September nur 391,38 besetzt.

In der Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplanentwurf mit Stand März ist von insgesamt 584,57 vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) die Rede. Diese teilen sich auf in 458,67 VZÄ im tariflichen Bereich, was einen Zuwachs von 16,07 Stellen gegenüber 2022 darstellt. Bei den Beamten ist ein Zuwachs von 1,96 auf nun 125,91 VZÄ aufgeführt. Mit Blick auf die damit verbundenen Arbeitsbelastungen beklagt der Personalrat die hohe Zahl an nicht besetzten Stellen. Ebenso wird die hohe Zahl des Krankenstands kritisiert. So wurden im Jahr 2022 insgesamt 163 Beschäftigte zur Teilnahme am betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) eingeladen (erkrankt an mehr als sechs Wochen im Kalenderjahr).

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Personalrat führt an, dass „trotz mehrfacher Anfragen in den vergangenen Jahren auch für das Jahr 2022 eine darüber hinausgehende Übersicht über Krankenzeiten nicht vorgelegt wurde“. Die Verwaltung hat zwar im vergangenen Jahr im Stellenplan 19,5 Verfügungsstellen vorgesehen, „um die Flexibilität zu gewährleisten (und) ohne zeitliche Verzögerung sachgerecht agieren zu können“, so die Stadtverwaltung. Für 2023 werden erneut 14 Verfügungsstellen eingerichtet. Aber: „Die Sinnhaftigkeit ist dem Personalrat nach wie vor nicht ersichtlich, wenn eine erstmalige Inanspruchnahme/Besetzung erst im November des Jahres 2022 erfolgt.“

Über 10.000 Mehrarbeitsstunden

Eine Luftnummer also oder Augenwischerei? Für den Personalrat scheint die Antwort klar zu sein. Er weist darauf hin, dass die derzeit an der gleitenden Arbeitszeit teilnehmenden 249 Beschäftigten mit Stand 31. Dezember 2022 ein Mehrarbeitsstundenkontingent von 10.182,49 Stunden zusammengetragen haben. Dies entspricht mehr als fünf Vollzeitstellen.

In seiner Stellungnahme weist der Personalrat in verschiedenen Bereichen auf Vakanzen in der Amtsleitung hin, teilweise durch Langzeiterkrankung bedingt. So ist beispielsweise die Leitungsstelle des Ordnungsamts seit 1. September 2020 unbesetzt.

Blaulicht wird seitens des Personalrats für Brandschutz und Rettungswesen angezeigt. „Laut Organisationsuntersuchung soll der derzeitige Tagesdienst mit zehn Stellen unterdeckt sein.“ Geht es so weiter? „Im Stellenplanentwurf 2023 finden wir keine entsprechenden Stellenzuwächse im Brandschutz und Rettungsdienst.“ Es wurden zwar zum 1. April wohl drei Anwärter für den Vorbereitungsdienst eingestellt. Aber: „Wir bitten um Beachtung, dass aus unserer Sicht die erforderliche Sollstärke des Brandschutzes und Rettungsdienstes im 24-Stunden-Dienst nicht mit zusätzlichen Anwärterplätzen gesichert werden kann“, weil diese erst einmal eine fünfjährige Ausbildung absolvieren müssen. Generell wird die Bereitstellung von ergänzenden Unterlagen auch zur beabsichtigten Raumplanung gebeten und das Informations- und Teilnahmerecht bei verwaltungsinternen Arbeitsgruppen eingefordert. Gerügt wird die aus Sicht des Personalrats „unübersichtliche und nahezu unlesbare Darstellung der Unterlagen, an erster Stelle die namentlichen Stellenpläne.“

„Weniger Müll in der Stadt“

Und was sagt die Politik zum Entwurf des Stellenplans 2023? Aus Sicht der SPD, die gemeinsam mit den Grünen die Mehrheit (Kooperation) stellt und den Bürgermeister und Verwaltungschef Dr. Benjamin Fadavian Genosse nennen darf, wurde im Haupt- und Finanzausschuss keine Kritik laut. Fraktionssprecher Gerd Verhoolen „findet es nicht negativ“, dass vakante Stellen und Amtsleiterposten im Zuge der Verwaltungsreform wieder verstärkt neu besetzt und weitere Stellen geschaffen werden. Die positiven Auswirkungen von (bisheriger) Personalaufstockung macht er beispielsweise daran fest, dass weniger Müll in der Stadt herumliege und die öffentlichen Grünflächen besser gepflegt seien. Im Stellenplan 2023 werde die Personalaufstockung konsequent weiter betrieben. Deshalb stimme die SPD-Fraktion dem Entwurf zu.

Thorsten Schlebusch (CDU) rückte aus Sicht der Opposition negative Aspekte in den Blickpunkt, so die weiterhin hohe Zahl an nicht besetzten Stellen, und verwies auf die Kritik des Personalrats. Es sei grundsätzlich richtig, mehr Stellen zu schaffen und gerade die Zahl der „Indianer“ zu erhöhen. Vorrangig sei aber, die vorhandenen Stellen zu besetzen. Er vermisse ein Konzept der Verwaltungsspitze, den Stellenplan mit Leben zu füllen. Die CDU werde sich im Hauptausschuss der Stimme enthalten, weil im Hauptausschuss der Stellenplan vor den Haushaltsberatungen hätte behandelt werden müssen.

Bruno Barth (UBL) sieht im Stellenplan eine Schieflage zwischen „Indianern“ und „Häuptlingen“. „Früher hatten wir einen Achter mit einem Steuermann und acht, die ruderten. Jetzt kommen wir bald dahin, dass wir acht Steuermänner haben und einen, der rudert. Und wenn etwas schief geht, ist der, der rudert, schuld.“

Über 60 Stellen seien nicht besetzt, zudem sei der Krankenstand sehr hoch. Angesichts der nicht genutzten Verfügungsstellen sprach Barth von Leerbuchungen. „Viele Leute sind aus unterschiedlichen Gründen abhanden gekommen. Die Stellen sind zum großen Teil nicht nachbesetzt worden.“ Die Misere liege nicht nur am Fachkräftemangel. „Ich bin fast seit 40 Jahren hier Ratsmitglied. Ich habe in diesen 40 Jahren noch nie erlebt, dass eine Stadtverwaltung einen derart miesen Ruf hat.“ Das liege nicht an den Mitarbeitenden, sondern am in der Verwaltung herrschenden Klima. Potenzielle Bewerber/innen wollten sich Herzogenrath nicht antun. Er enthalte sich im Hauptausschuss der Stimme, um mit seiner erweiterten Fraktion noch Rücksprache zu halten. Er gehe aber davon aus, dass die UBL letztlich nicht zustimmen werde.

Erster Beigeordneter Hubert Philippengracht verwies zur Verteidigung auf die Stellenpläne vergleichbarer Kommunen. Dort seien die Vakanzen genauso hoch oder höher. „Wir sind in einer riesigen Umstrukturierungsphase und haben die Verwaltungsorganisation zum 1. März verändert. Natürlich laufen wir deshalb einigen Dingen hinterher, sind aber mit Hochdruck dabei, vakante Stellen zu besetzen.“ Fachkräftemangel und die Tendenz zu Arbeitsplatzwechsel seien viel größer als zuvor. Allerdings habe Philippengracht bei Bewerbungsgesprächen auch erfahren, dass Bewerber richtig spitz darauf seien, in Herzogenrath anzufangen. In den letzten Jahren seien praktisch nur Indianer eingestellt worden, aber jetzt im Zuge der Verwaltungsreform brauche die Kommune eben auch Führungskräfte, um das Verwaltungsgeschehen zu modernisieren und effizienter zu machen. Bürgermeister Fadavian sagte, dass in vielen Bereichen wie etwa bei den Kindergärten ein hervorragendes Betriebsklima herrsche. „Wir haben bei weitem nicht die Probleme, wie sie andere Kommunen haben.“ Der Ordnungsdienst funktioniere endlich wieder. „Wir gehen viele Punkte an, die schon lange hätten angegangen werden müssen. Wir haben in vielen Bereichen ganz große Schritte nach vorne gemacht.“ Es werde eine Strukturanalyse mit wissenschaftlicher Begleitung auf breiter Basis gemacht. „Man sollte denjenigen, die die Karre versuchen, aus dem Dreck zu ziehen, den Rücken stärken. Zudem sollte man zu einer positiven Erzählung der eigenen Stadt kommen.“ Schwarzmalerei führe nicht weiter.

Dr. Manfred Fleckenstein (SPD), immerhin rund 35 Jahre im Stadtrat, kann „eine miese Stimmung im Haus nicht nachvollziehen“. Allerdings sei klar, dass jede Veränderung auch beunruhigt. Angesichts der positiven Weiterentwicklung sei er davon überzeugt, dass diese Beunruhigung bald aufhört. Bruno Barth (UBL) ließ nicht locker und warf Bürgermeister Fadavian „Weißmalerei“ vor, der sich zu sehr um die Außendarstellung und zu wenig um das eigene Rathaus kümmere. Bürgermeister Fadavian wies dies zurück. Die Darstellung gehe an der Realität vorbei. Mit Amtsantritt vor rund drei Jahren treibe die Verwaltungsspitze die Verwaltungsreform intensiv voran. „Es kann nicht darum gehen, Schuldpäckchen zu verteilen. Es geht darum, die Probleme zu lösen, die wir hier in der Stadtverwaltung haben.“