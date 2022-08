Neubaugebiet in Niederbardenberg : Noch in diesem Jahr sollen alle Grundstücke verkauft sein

Baureife Brache: Der ehemalige Accordia-Sportplatz am Hagelkreuz in Niederbardenberg. Foto: MHA/Wolfgang Sevenich

Herzogenrath Schottergärten sind hier von vornherein verboten: Die Vermarktung des ehemaligen Accordia-Sportplatzes in Niederbardenberg läuft gut, sagt der Geschäftsführer der zuständigen Stadtentwicklungsgesellschaft.

Rund 50 Bewerbungen hat es für die neun Einfamilienhäuser – davon acht in Doppelhausbauweise – und fünf interessierte Investoren für das Mehrfamilienhaus gegeben, die der Bebauungsplan auf dem ehemaligen Accordia-Sportplatz Niederbardenberg zwischen Florastraße, Hubertusstraße und Am Hagelkreuz vorsieht. Vermarktet wird das Terrain durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath (SEH).

Was die Vermarktung angeht, verzeichnet Michael Eßers, SEH-Geschäftsführer, mittlerweile durchaus gebremsten Schaum: „Bauwillige machen sich mehr Gedanken als früher, man spürt die Verunsicherung.“ Zwar würden die Preise von Stahl und Holz derzeit nachgeben, habe es auch für Bauzinsen wieder eine leichte Abwärtsbewegung gegeben, doch die für Deutschland einst so typische Planungssicherheit sei weiter eingeschränkt, verweist Eßers auf eine nicht prognostizierbare Auftragslage bei Handwerksbetrieben sowie eine geänderte Förderlandschaft im kommenden Jahr, vor allem hinsichtlich der Senkung von CO₂. „Dass Bauen wieder günstiger wird, glaube ich nicht“, schlussfolgert er. „Vor allem die Nachhaltigkeitsaspekte kosten Geld.“ Und auch Beton werde im kommenden Jahr sicher nochmal teurer.

So zeigt sich der SEH-Geschäftsführer zufrieden mit dem nichtsdestotrotz guten Rücklauf im Vergabeverfahren für das Niederbardenberger Baugebiet und ist optimistisch, noch in diesem Jahr alle Grundstücke veräußern zu können. Womit in Herzogenrath wohl das letzte größere Terrain für Wohnbebauung vermarktet sei, wie er schätzt. „Dann muss gehandelt werden“, sagt er. Dem Thema Nachverdichtung werde dabei eine wachsende Bedeutung zukommen. „Wir beschäftigen uns damit auch schon im gewerblichen Bereich, etwa am TPH-Standort.“