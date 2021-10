Neustraße/Nieuwstraat : Neue Protestaufrufe aus der „Querdenker“-Szene

Im Mai hatten sich schon einmal rund 300 Demonstranten an der Grenze zwischen Herzogenrath und Kerkrade ein Stelldichein gegeben. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Kerkrade/Herzogenrath „Querdenker“ demonstrierten bereits zweimal an der Neustraße/Nieuwstraat, jetzt gibt es neue Aufrufe. Was am Samstag zu erwarten ist.