Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich : Neubau der Herzogenrather Schwimmhalle schreitet gut voran

Ein aktueller Blick von oben auf den unterkellerten Schwimmbeckenbereich des entstehenden Hallenbades. Foto: Stadt Herzogenrath

Herzogenrath Der erste Spatenstich ist gut ein Jahr her: Was hat sich seither getan auf dem Terrain an der Roermonder Straße, auf dem die neue zentrale Schwimmhalle für die Stadt Herzogenrath entsteht?