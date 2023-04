„Wohnen an der Brücke“ : Nachhaltige Bauweise: Moderne Studentenwohnungen in Herzogenrath

32 moderne Studentenapartments sollen an der Bahnbrücke in Herzogenrath entstehen. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

Herzogenrath Noch steht neben der Bahnbrücke in Herzogenraths City ein hässlicher leerer Flachbau, der einmal ein Sonnenstudio beherbergte. Doch absehbar soll hier studentisches Leben herrschen. Und das auch noch nachhaltig.

Wieder eine Stelle im Herzen der Rodastadt, die entscheidend ihr Gesicht ändern wird: „Wohnen an der Brücke“ lautet der Titel eines weiteren Großprojekts, das nach Entwürfen der Geilenkirchener Architektin Claudia Weber umgesetzt wird. Und zwar neben der Bahnbrücke an der Kleikstraße, in einem Bereich, der bislang nicht nur unschön anzuschauen ist, sondern – was die schmale Verbindungsgasse zwischen Bahnmauer und derzeitiger Bebauung in Richtung Parkplatz am Schürhof angeht – durchaus als „Angstraum“ eingestuft wurde. Die städtebauliche Umgestaltung sieht daher neben neuer Bebauung im Sinne sozialer Kontrolle auch eine platzartige Öffnung des Areals vor, versehen mit einer „Sitzsichel“ inmitten von gefällig angelegtem Grün.

Abgerissen werden besagter Flachbau, der zuletzt ein Sonnenstudio beherbergte, dazu das dreistöckige Wohnhaus mit der Hilbrich-Reklame auf dem Giebel samt rückwärtiger Anbauten sowie das rot verklinkerte Haus daneben. Reichlich Platz wird so geschaffen für modernen neuen Wohnraum: insgesamt 32 Studentenapartments mit Begegnungsfläche, auf drei bis vier Geschossen im Karree angelegt.

Was rot eingerahmt ist, wird abgerissen: Wo jetzt noch der Flachbau steht, entsteht ein kleiner Platz. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

Die Größen der Einraumwohnungen mit abgetrenntem Bad variieren zwischen 25 und 38 Quadratmetern, die Hälfte von ihnen mit eingebauten Schlafemporen, wie Weber darlegt. Teilweise über Laubengänge im Innenhof erschlossen, sollen die rückwärtigen Wohnungen in Richtung Schürhof über größere Fensterflächen, dazu Balkons verfügen. Die Wohnungen im Vorderhaus mit Blick auf die Kleikstraße können hingegen mit vorspringenden Sitzfenstern punkten, „in denen man es sich mit einem Buch gemütlich machen kann“, wie die Architektin veranschaulicht.

Harmonisch soll sich der neue Wohnkomplex in die Umgebung einfügen, „das war auch der Stadtverwaltung wichtig“, sagt Weber. So stehen die Vorderhäuser traufständig zur Kleikstraße, bildet der Giebel des geplanten Kopfbaus optisch ein Pendant zur Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Planskizze: Der Radschnellweg Euregio wird dereinst unmittelbar an den Studentenwohnungen vorbeiführen. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

Auch farblich soll der neue Wohnkomplex harmonieren, durch Fassaden aus großformatigen Aluminiumplatten, die am modernen Hinterhaus in Schwarzgrau und an den Giebelhäusern der Kleikstraße in „Neukupfer“ respektive mattem „Mayagold“ gehalten sind.

Treffpunkt: Eine Sitzsichel soll auf dem neuen Platz an der Bahnbrücke platziert werden. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

Ein Kommunikationsraum im Parterre, über dem ein bepflanztes Atrium vorgesehen ist, verbindet die drei Teile des Wohnkomplexes.

Doch nicht nur reichlich Begrünung, auch die Wahl der Materialien, insbesondere die Holzbaukonstruktion, stehen für das erklärte Ziel von Architektin und Investoren: den ökologischen Fußabdruck bei dem Bauvorhaben so gering wie möglich zu halten.

Apartments mit abgetrenntem Bad: Die Hälfte der Wohnungen wird über Schlafemporen verfügen. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

Die junge Gesellschaftergruppe H&F steht hinter dem Invest. Timm Richter (40), von Hause aus Gartenarchitekt und Landschaftsgestalter aus Geilenkirchen, ist einer von ihnen. Der Jurist Stefan Weling, in Brüssel in Sachen Start-up-Finanzierung tätig, der Immobilienfachwirt Daniel Bronck, Jurist Jens Prömse sowie Tim Hall gehören dazu. Letzterer ist Segelmastbauer, wie Richter im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. „Er kennt sich also auch in Sachen Holz aus.“ Holz als nachwachsendem Rohstoff, als Baumaterial im Sinne der Umwelt – und der wohnlichen Atmosphäre gleichermaßen.

Kommunikativ: Erschließung der Apartments über Laubengänge im Innenhof. Foto: Claudia Weber/Claudia Weber Architektur

„Wohnen an der Brücke“ in Herzogenrath soll das erste, das Referenz-Projekt der fünf H&F-Gesellschafter sein, wie Richter darlegt. Doch ist dieses Engagement auf dem Bausegment in Zeiten allgemein drastisch gestiegener Kosten besonders auch mit Blick auf die ökologischen Aspekte nicht ein zu wagemutiges? Keineswegs, wie Richter beteuert. „Unsere Aussage ist, dass ökologisches Bauen nicht unbedingt teurer werden muss, wenn man die Prozesse vernünftig steuert.“ Unter anderem durch gezieltes Vormontieren von Bauelementen.

Und gepaart mit gründlicher Kommunikation, wie Weber ergänzend und auf Erfahrungen fußend darlegt: „Das ist auch der Ansatz, den vor allem die Anwälte hier einbringen, dass man das Ziel durch Austausch und Zusammenarbeit gemeinsam erreicht.“ Will heißen: Mögliche Zeit raubende und damit Kosten in die Höhe treibende Baustreitereien sollen tunlichst vermieden werden. Einer der Anwälte im Gesellschafter-Team arbeite für „den größten Bauschlichter in Deutschland“, wie Richter erläutert. Was für die entsprechende Perspektive aufs gemeinschaftliche Tun sorge.

Als weitere Expertise in Sachen Nachhaltigkeit nennt Weber das „Faktor-X-Prinzip“. Die Faktor-X-Agentur der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH hat ein Online-Tool erarbeitet, um Holz- und Massivbauweise hinsichtlich der Treibhausgasemissionen zu vergleichen. Betrachtet wird dabei nicht nur die Verringerung des Energieverbrauchs in der Nutzungsphase, sondern der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes. Denn auch der Ressourcenverbrauch während der Bauphase sowie der Rückbau und die Recyclingfähigkeit der verwendeten Baustoffe sind entscheidende Aspekte.