Versuchter Einbruch : Nach Flucht vor Polizei in Hecke an Bahngleis versteckt

Nach Flucht vor Polizei in Hecke an Bahngleis versteckt

Die Jugendlichen hatten sich im Gebüsch an den Bahngleisen in Kohlscheid vor der Polizei versteckt (Symbolbild). Foto: Wolfgang Sevenich

Aachen/Herzogenrath Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie wurden beim Versuch eines Wohnungseinbruchsdiebstahls beobachtet und waren vor der Polizei geflüchtet.

Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 14 und 18 Jahren hatten versucht, in eine Wohnung in Herzogenrath -Kohlscheid einzubrechen. Dabei wurden sie jedoch beobachtet und die Polizei alarmiert. Als diese am Tatort eintrafen, flüchteten die Einbrecher.

Die Bundespolizei wurde von der Polizei Aachen in die Fahndungsmaßnahmen mit einbezogen. In der Nähe des Bahnhofs in Kohlscheid konnten beide Tatverdächtigen am Ende des Bahnsteiges, hinter einer Hecke versteckt, gesichtet werden. Die Bundespolizeibeamten nahmen in dem unwegsamen Gelände die Verfolgung auf. Nach kurzer Verfolgung hatten sie den Jüngeren der beiden, nach einem Sprung von einer zwei Meter hohen Böschung, festnehmen und fixieren können.