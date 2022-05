Reisende stellen den Täter : Messerangriff auf Bahnfahrer im RE4 – mindestens drei Verletzte

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren in Herzogenrath vor Ort. Foto: Ralf Roeger

Herzogenrath Ein Mann hat am Freitagmorgen mehrere Bahnreisende im RE4 auf Höhe Herzogenrath mit einem Messer angegriffen. Minimum drei Personen wurden verletzt, ehe Zeugen den Täter überwältigten. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.

Gegen 7.50 Uhr habe der Täter unvermittelt Mitreisende in dem Zug, der kurz zuvor den Herzogenrather Bahnhof verlassen hatte, mit einem Messer angegriffen. Das bestätigte die Bundespolizei auf Nachfrage. Minimum drei Personen wurden durch Schnitte verletzt und werden nun behandelt.

Weitere Mitfahrer in dem Zug der Linie RE4 griffen nach ersten Erkenntnissen ein und überwältigten den Täter. Ein Polizist, der sich auf dem Weg zur Arbeit befand, kam hinzu und konnte ihn schlussendlich festnehmen.

Der Zug wurde auf offener Strecke in der Nähe einer Brücke in der Herzogenrather Innenstadt gestoppt und die Fahrgäste in Sicherheit gebracht.