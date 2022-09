Am Herzogenrather Bahnhof : Männer mit großen Mengen Amphetamin und Ecstasy festgenommen

Die Männer wurden am Herzogenrather Bahnhof aufgegriffen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath Am Bahnhof in Herzogenrath hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen zwei Männer im Alter von 33 und 40 Jahren festgenommen. Sie führten größere Mengen Drogen mit sich.

Insgesamt wurden bei ihnen Hunderte Ecstasypillen und über 200 Gramm Amphetamin im Wert von mehreren tausend Euro gefunden. Zunächst kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 33-Jährigen, der sich sichtlich nervös in der Unterführung des Bahnhofs aufgehalten hatte. Auf Nachfrage händigte er den Beamten 100 Ecstasypillen aus.

Bei der weiteren Durchsuchung wurden zudem noch 95 weitere Ecstasypillen und über 100 Gramm Amphetamin sowie Marihuana aufgefunden. Das aufgefundene Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt.

Da sich in unmittelbarer Nähe eine weitere verdächtige Person befand, kontrollierten die Polizisten auch sie. Der Anfangsverdacht bestätigte sich auch hier, denn es wurden bei dem 40-Jährigen über 100 Gramm Amphetamin aufgefunden.

Die Beamten nahmen beide Männer fest und übergaben sie zusammen mit den aufgefundenen Betäubungsmitteln der Landespolizei.

Noch am selben Tag durchsuchte man die Wohnungen der Beschuldigten. Hier wurden die Kriminalbeamten des Polizeipräsidiums ebenso schnell fündig, denn sie konnten nochmal 100 weitere Ecstasypillen, rund 100 Gramm Amphetamin und kleinere Mengen an Marihuana auffinden. Ob und in welchem Zusammenhang die beiden Fälle stehen könnten, sind jetzt Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

