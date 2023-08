Abdeckung und Qualität verbessern : Löchriges Mobilfunknetz in Herzogenrath soll gestopft werden

Die Mobilfunkkarte sagt: Abdeckung gut. Das Handy sagt: Kein Empfang. Die Stadt Herzogenrath will eine bessere Mobilfunkversorgung erreichen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Herzogenrath Wenn die Maschen in der Netzabdeckung und -qualität zu Löchern werden, kann das zur Standortfrage werden. Die Mobilfunkkoordinatorin der Städteregion kündigt eine Versorgungsanalyse für alle Mitgliedskommunen an. Beispiel Herzogenrath.

Wer wissen möchte, wie der Mobilfunkempfang in Herzogenrath so ist, könnte einen Blick auf das von der Bundesnetzagentur im Internet veröffentlichte Kartenmaterial (siehe Info) werfen und den Eindruck gewinnen, alles sei bestens. Der Blick aufs Handy spricht da manchmal allerdings eine ganz andere Sprache.

Denn das ist die Realität: Wer der Bundesnetzagentur von einigen Stellen im Stadtgebiet aus einen Erfahrungsbericht über Abdeckung und Qualität via Mobilfunk zukommen lassen wollte, hätte oft schlechte Karten. Die Sendung würde verspätet oder gar nicht rausgehen: „Funkloch“!

“Karte ist mit Vorsicht zu genießen“

Besagte Übersichtskarte der Bundesnetzagentur zeigte die Mobilfunkkoordinatorin der Städteregion Aachen, Tanja Fabian, auch dem Digitalisierungsausschuss in Herzogenrath. Auf Nachfrage von CDU-Mann Thorsten Schlebusch („Mir ist es ein Rätsel, wie es da keine roten Flecken geben kann“) sagte die Fachfrau erläuternd: „Der Karte ist mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen.“ Aha! Und warum? Ihre Erklärung: „Die Daten, auf denen dieses Mobilfunk-Monitoring beruht, bezieht die Bundesnetzagentur zu 95 Prozent von den Netzbetreibern selbst. Diese Daten sind – gelinde gesagt – sicherlich etwas geschönt.“

Die Netzbetreiber würden – von vorhandenen Sendemasten ausgehend – die Dinge so darstellen, „als wenn alles bestens wäre, was in der Realität aber nicht so ist“. Das Kartenmaterial sei eine „reine Ja-Nein-Abfrage“, ob es dort ein Angebot gebe, ohne genauer darauf einzugehen, wie es um die Qualität stehe und wie diese eigentlich sein müsste, um das entsprechende Gebiet richtig zu versorgen. Das konnte Schlebusch nur bestätigen, der – wie andere Kollegen und Kolleginnen auch – beispielsweise auf Probleme in Merkstein („Weiße Siedlung“) und „Richtung Hofstadt“ hinwies.

Mit ihrer Erklärung dürfte sich die seit dem August 2022 im Amt befindliche Mobilfunkkoordinatorin Fabian bei Netzbetreibern und vielleicht auch bei der Bundesnetzagentur keine zusätzlichen Freunde machen, aber das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Herausfinden und sagen, was ist, lautet vielmehr die Devise. Das scheint auf der Linie ihres Arbeitgebers Städteregion Aachen zu liegen, die eine Datengrundlage schaffen will, mit der man der Bundesnetzagentur auf die Sprünge helfen und Netzbetreibern die Realität vor Augen halten kann.

Die Städteregion hat eine Mobilfunkversorgungsanalyse in Auftrag gegeben. „Wir messen das Funknetz nach Aspekten wie Stärke und Stabilität, aber auch Belastbarkeit.“ Ein Netz könne an sich recht stark sein, aber nur eine beschränkte Anzahl an Aktivitäten zulassen. Unterschiede verursache beispielsweise das Mixen von Qualitäten (4G, 5G etc.). Eine Fachfirma hat Anfang August mit ersten Vormessungen begonnen, um eine „Priorisierung“ vornehmen zu können.

Info Auch für die Bürgerschaft da Die Wirtschaftsgeographin Tanja Fabian, Mobilfunkkoordinatorin bei der Städteregion Aachen, ist im Amt/Fachbereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa angesiedelt. Nach eigenem Bekunden sei sie zwar theoretisch auch Ansprechpartnerin für die Bürgerschaft, in der Praxis wäre das aber wohl kaum zu schaffen. Heißt: Probleme und Anfragen würden eher über die Mitgliedskommunen der Städteregion laufen. Allerdings sind die Kontaktdaten der Mobilfunkkoordinatorin auf der Homepage der Städteregion einsehbar. Deshalb hier zumindest der Kontakt via E-Mail: tanja.fabian@staedteregion-aachen.de.

Priorität genießen hierbei laut Mobilfunkkoordinatorin städtische und touristisch interessante Gebiete. „Wir wollen herausfinden, wo das Netz am meisten belastet wird und am stärksten sein müsste.“ Heißt das, schlechte Aussichten „Richtung Hofstadt“? „Wir können nicht jeden Quadratkilometer abfahren“, sagt die Fachfrau. Im Einsatz werden nicht nur Autos, sondern obendrein ein für diese Messungen ausgestattetes Lastenfahrrad sein, das dort hinkommt, wo andere Fahrzeuge passen müssen.

Für eine lückenlose Erfassung aller Flächen scheint das Geld nicht zu reichen. Aber immerhin: „Ziel ist es, das bestmögliche Netz zu schaffen und dann aber auch das Bestmögliche für alle rauszuholen.“ Die Hauptmessungen laufen im September an. Im November sollen dem städteregionalen Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaft, (Eu-)regionale Zusammenarbeit und Tourismus vorab erste Ergebnisse vorgestellt werden, mit darauf basierenden Handlungsempfehlungen sei im ersten Quartal 2024 zu rechnen, um dann mit den Netzbetreibern reden zu können.

Und wie könnte man nun in besonders problematischen Umfeldern vorgehen? „Smart City“, lautet die Fabians Antwort. In Monschau geht es um die Ausstattung von Lampenmasten zur Straßenbeleuchtung, die einerseits die Bevölkerung mit Internet, aber auch mit Mobilfunk versorgen können, um auch in schwierigen Ecken ein „Ausleuchten“ zu ermöglichen. Eine gute Idee auch für Roda, befand der Ausschuss. In Baesweiler geht es im Zuge einer Parkraumuntersuchung und der Erweiterung bzw. der Modernisierung des Rathauses um die Entwicklung eines Parkleitsystems mit Mobilunterstützung, hieß es. Tanja Fabian bot der Stadt Herzogenrath beratende Unterstützung an, sollte man sich auch hier für solche Lösungen interessieren. Ohnehin sei am 19. Oktober eine Informationsveranstaltung für alle Kommunen in der Städteregion geplant.

Dieter Gronowski (CDU) wies auf Probleme aufgrund der Nähe zu den Niederlanden hin. Hier würden sich die „ungemein starken“ Netze der niederländischen Anbieter als „Störfaktor“ erweisen. Nun setze er wegen dringenden Handlungsbedarfs auf einen unterstützenden Dialog mit der Mobilfunkkoordinatorin. Mit Blick auf die gewachsene Bedeutung von Homeoffice könnten Probleme beim Mobilfunk letztlich ein k.o.-Kriterium für die Wohnortwahl Herzogenrath sein. Da könne auf deutscher Seite nur versucht werden, mit der Grundversorgung und mit der Infrastruktur der Netze (Sendemasten) möglichst nahe an die Grenzen zu gehen, so die Fachfrau.

Das klingt nach „Strahlungswettbewerb“ an der Grenze. Hier hakte Thomas Kosel (Grüne) nach. Bislang habe die Stadt mit dem niederländischen Kerkrade doch gut zusammengearbeitet. Warum funktioniere das beim Thema Mobilfunk nicht so gut. Hier müsse euregional gedacht und gehandelt werden. Probleme in Grenzregionen sind laut Fabian nicht ungewöhnlich. Meistens beruhten diese darauf, dass zwei Anbieter auf ein- und derselben Frequenz tätig seien. Abhängig von Standort der Masten reichten zwar die niederländischen Systeme weiter nach Deutschland hinein. Im Gegensatz dazu würden die in Deutschland aufgestellten Sendemasten nicht vollständig oder nur schwach den Grenzraum versorgen, so Fabian. Das bedeutet wohl, dass „unsere Nachbarn“ weniger Rücksicht nehmen…