Zwei Monate nach dem Brand : EBV-Haus: Zwischen Lebensgefahr und teurer Belastung für die Stadt

Verkohlte Dachbalken, verschmortes Dämmmaterial, Berge von rußigem Schutt: das Obergeschoss des EBV-Hauses nach dem verheerenden Brand. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Der verheerende Großbrand der ehemaligen EBV-Hauptverwaltung ist über zwei Monate her. Warum die Sicherung des Gebäudekomplexes zum veritablen Problem für die Stadt Herzogenrath zu werden droht.

Wieder einmal haben Unbekannte den Bauzaun zur Seite gehievt. Aus dem Gebüsch daneben klettern prompt zwei Jugendliche hervor. Ein Junge und ein Mädchen, etwa 15 oder 16 Jahre alt. „Wir haben uns da drin noch mal umgesehen“, bekunden sie auf Nachfrage bereitwillig. Und das nicht zum ersten Mal, wie sie unbekümmert erzählen: „Wir kennen viele, die das immer wieder machen.“ Des Öfteren seien auch sie bereits durch die Flure der ehemaligen EBV-Hauptverwaltung gelaufen, die Treppenhäuser hinauf und in die vielen Büroräume hinein. Ab und an seien sie dabei auch auf andere gestoßen, „einmal sogar auf ein paar Typen, die gerade ein Feuerchen machen wollten, da sind wir schnell abgehauen“, berichten sie. „Keine Sorge, das ist schon länger her“, versichern sie noch, grinsen schüchtern und machen sich aus dem Staub.

Das seit rund 15 Jahren leerstehende EBV-Haus ist nicht erst seit dem Großbrand vom 21. Mai dieses Jahres ein Anziehungspunkt: Obdachlose und Junkies fanden hier über Jahre hinweg Unterschlupf. Lost-Places-Jäger fotografierten die noch mit alten Akten gefüllten Wandschränke und Schreibtische. Aber auch Zeitgenossen, die auf pure Zerstörung aus waren, suchten die verlassene Immobilie regelmäßig heim. Erst waren es verborgene Zugänge, etwa ein aufgehebeltes Fenster hinter einem Busch, durch die einzelne Personen in unbeobachteten Momenten schlüpften, um in einem der Büros zu nächtigen. Später, als auch die letzten Mieter aus der rückwärtigen Villa und den Nebengebäuden ausgezogen waren, wurden ringsum immer mehr Scheiben eingeschlagen, waren dem Vandalismus schließlich Tür und Tor geöffnet. So war es für viele Herzogenrather nur eine Frage der Zeit, bis der ganze, einst so repräsentative Baukomplex buchstäblich in Flammen aufging.

Jetzt zieht sich ein teils mit blauer Plastikplane bespannter Bauzaun rings um das Gelände, alle paar Meter prangen rote Warnschilder: „Betreten verboten – Lebensgefahr!!!“ Nicht etwa vom Eigentümer der Immobilien errichtet, einem teils im Ausland residierenden Familienkonsortium, sondern einen Tag nach dem Feuer von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs. Als sogenannte Ersatzvornahme der Stadt, um die Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren durch herabfallende Teile der mächtigen Brandruine zu schützen.

Dieses Foto wurde zwei Tage nach dem Brand aufgenommen: Es zeigt das Ausmaß der Schäden. Das komplette Dach der Hauptverwaltung an der Roermonder Straße und das Obergeschoss des älteren Nebenbaus wurden zerstört. Foto: MHA/Bernhard Felker

Die Folge: Seit über zwei Monaten können Geh- und Radweg auf diesem Teilstück der Roermonder Straße nicht mehr genutzt werden, müssen Passanten unvermittelt die Straßenseite wechseln. Was mit Blick auf den regen Verkehrsfluss auf der Landesstraße ebenfalls mit Risiken verbunden ist. Immer wieder sind Fußgänger zu beobachten, die sich um die Absperrung herumdrücken, den schmalen Grünstreifen vor dem Zaun entlang balancieren und schließlich gar über die Fahrbahn in den gegenläufigen Verkehr hineinlaufen.

Auch die Fensterfronten im rückwärtigen Teil des EBV-Hauses sind eingeschlagen worden. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Ein Bauzaun allein wird Neugierige nie abhalten, die sich auf dem ansonsten unbewachten Gelände umsehen wollen. Und eben auch solche nicht, die dort ihr Unwesen treiben. Bereits zweimal musste Herzogenraths Feuerwehr zu Folgebränden ausrücken, die Unbekannte auf dem weitläufigen Areal entfacht hatten: Einmal stand Unrat in einem Teil des Hauptgebäudes in Flammen, das andere Mal brannte eine Lagerhalle im rückwärtigen Bereich.

Zerschlagene Fensterscheiben und Trümmer: Spuren jahrelangen Vandalismus‘ im Erdgeschoss. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Von der durch die Stadt errichteten provisorischen Umzäunung abgesehen, sind die Gebäude selbst in keiner Weise gesichert – und das bereits seit Jahren: Ein Gros der ebenerdigen Fensterflächen ist zerbrochen, diverse Türen, darunter sogar das Portal des Haupteingangs, standen zeitweilig offen. Im Parterre und dem ersten Obergeschoss bietet sich ein Bild mutwilliger und offenbar über einen langen Zeitraum hinweg erfolgter Verwüstung.

In blinder Zerstörungswut sind Schränke, Türen, Wandverkleidungen, Lampen und sogar Heizkörper herausgerissen worden. Die meisten Wände sind mit Graffiti beschmiert. Zerborstenes Sicherheitsglas erstreckt sich über die Böden. Sogar das geschnitzte Treppengeländer in der ehemaligen Direktorenvilla, in der zuletzt eine Kunstschule untergebracht war, hat jemand in Stücke gehauen. Überall Müll, Trümmerteile, Glassplitter. Durch einige Fenster ist wilder Wein mittlerweile weit in die Räume gewuchert. Schwarzer Schimmel macht sich in den einst weiß getünchten Räumen breit.

Einer der Räume im zweiten Obergeschoss: Die komplette Kassettendecke ist herabgestürzt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Im zweiten Obergeschoss schließlich die Spuren des verheerenden Feuers. Über den denkmalgeschützten Treppenhäusern und in diversen Räumen sind die Decken eingestürzt, verkohlte Balken ragen in den Himmel, schwarzer Schutt häuft sich auf Stufen und Fußböden.

Bedenklich durchgebogen präsentieren sich die Decken in den langen Fluren. Es ist offenkundig eine Frage der Zeit, bis weitere Teile der Dachkonstruktion zusammenbrechen, vor allem mit Blick auf die starken Regenfälle und Sturmböen der vergangenen Wochen: Wer hier entlangläuft, riskiert sein Leben.

Lebensgefahr!!!: Der provisorische Bauzaun mit den Warnhinweisen wurde von der Stadt Herzogenrath als Ersatzvornahme für den Eigentümer rings um das ehemalige EBV-Terrain errichtet. Foto: Jan Mönch

Eine Gesamtsituation, die für die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung mittlerweile zum veritablen Problem geworden ist. Der Kontakt zur Eigentümergemeinschaft wird bislang auf schriftlichem Wege geführt und gestaltet sich offensichtlich als zäh. Wodurch die Befürchtung wächst, dass sich das Provisorium mit dem gesperrten Geh- und Radweg über Jahre hinziehen könnte. Ein Zustand, der keinesfalls hinnehmbar sei, weswegen in den nächsten Tagen eine Ordnungsverfügung an den Eigentümer herausgehe, wie der Technische Beigeordnete Franz-Josef Türck-Hövener auf Anfrage unserer Zeitung ankündigt.

Der Eigentümer soll darin unter anderem aufgefordert werden, alle Teile vom Dach der Brandruine zu entfernen, die auf die besagten öffentlichen Straßenbereiche fallen könnten. Dazu gehöre auch der augenscheinlich einsturzgefährdete Kamin auf der Vorderseite. Die verkohlten Gerüste der beiden schmucken Türmchen über dem Haupteingang, die das Gebäude einst krönten, waren sicherheitshalber schon im Zuge der Löscharbeiten eingerissen worden, auf Anraten eines Statikers des Technischen Hilfswerks.

Hier ist unvermittelt Schluss: Wegen der Gefahrenlage durch die Brandruine ist der Geh-Radweg vor dem EBV-Haus bereits seit über zwei Monaten gesperrt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Auf alle Fälle, so Türck-Hövener, möchte man zu Beginn der dunklen Jahreszeit zumindest die verkehrliche Gefahrenstelle entschärft wissen. Sollte der Eigentümer also nicht fristgemäß reagieren, sei eine weitere Ersatzvornahme fällig: indem die Stadt die durchaus aufwendigen Sicherungsmaßnahmen an der Ruine selbst in Auftrag gibt. Arbeiten, die bei der zu erwartenden finanziellen Größenordnung durch die Kommune ausgeschrieben und regelkonform vergeben würden, wozu außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden müssten. Alles das erfordere Dringlichkeitsentscheide durch den Stadtrat. Natürlich würden dem Eigentümer entsprechende Gebühren und die externen Leistungen in Rechnung gestellt – bisher sei auch anstandslos gezahlt worden, etwa für das Aufstellen der Bauzäune. Doch die Kosten für den tatsächlichen Arbeitsaufwand im Rathaus würden damit bei weitem nicht abgedeckt.

Just am Freitagmorgen sind die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs wieder vor Ort gewesen, um neue Schlupflöcher zu schließen. Mittlerweile ist auch das zuvor unverschlossene Eisentor auf der Rückseite mit zwei dicken Vorhängeschlössern versehen.