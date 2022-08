Pfarrsaal St. Gertrud als „Hotspot“ : Kritik an Finanzierungvorschlag für Herzogenraths „neues Kulturzentrum“

Wird aus dem Pfarrsaal der Gemeinde St. Gertrud bald ein „Hotspot“ für Kulturveranstaltungen unter Regie der HJM Euregio Marketing Events (EME)? Foto: MHA/Wolfgang Sevenich

Alsdorf Der Plan: In der Mitte Herzogenraths soll aus einem Pfarrsaal ein Veranstaltungsort werden für Konzerte, Comedy & Co. Die Politik sieht ein ihr vorgestelltes Konzept so aber als nicht realisierbar.