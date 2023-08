Vom Kilimandscharo nach Kohlscheid : Kelvin Deogratias aus Tansania möchte einmal National-Guide werden

Herzogenrath Vom Kilimandscharo nach Kohlscheid: Kelvin Deogratias aus Tansania hat ein großes Ziel, möchte in seiner Heimat National-Guide werden. Doch es gibt noch einige Klippen zu überwinden. Dazu erhält er Hilfe aus Kohlscheid.

Werner Räsch reiste im Februar 2017 mit einem Freund nach Tansania, um auf den Kilimandscharo zu steigen. Dabei lernte er Kelvin kennen, der dort in einem Camp als Kellner arbeitete, um sich seinen Traum zu erfüllen und National-Guide zu werden. Doch bis dahin ist es für den in Arusha geborenen Tansanier ein weiter Weg.

Auf dem Marsch auf das gewaltige Bergmassiv im Nordosten Tansanias lernten sich Werner Räsch und Kelvin Deogratias besser kennen und nach einem langen Gespräch in einem der zahlreichen Camps stand für den deutschen Psychotherapeuten und Unternehmensberater fest, den jungen Afrikaner zu unterstützen. Er half ihm zunächst finanziell, um eine Ausbildung zu absolvieren, und blieb mit ihm in engem WhatsApp-Kontakt. Kelvin beendete seine Ausbildung im Jahr 2019 und arbeitete zunächst weiter im Camp, um Geld zu verdienen. Denn um sich als Guide selbstständig machen zu können, benötigt er einen Jeep und Kontakte.

Schulpartnerschaften verbindet man in der Regel mit Vorfreude auf Fahrten zu Gastfamilien und ein neues Land. Im Burgau-Gymnasium Düren ist damit jedoch derzeit nur eines verbunden: den Menschen aus der Partnerschule in Kiew zu helfen.

Burgau-Gymnasium unterstützt Geflüchtete aus Kiew : Die Partnerschule wird zum Zufluchtsort Schulpartnerschaften verbindet man in der Regel mit Vorfreude auf Fahrten zu Gastfamilien und ein neues Land. Im Burgau-Gymnasium Düren ist damit jedoch derzeit nur eines verbunden: den Menschen aus der Partnerschule in Kiew zu helfen.

Da boten ihm Daniela und Werner Räsch an, für eine Zeit nach Deutschland zu kommen. Am 19. Juli war es dann so weit. Das Flugzeug landete in Frankfurt, die Räschs waren wieder da und brachten Kelvin nach Kohlscheid, wo er seitdem mit Familienanschluss lebt. Der Empfehlung von Werner Räsch, zuvor Deutsch zu lernen, war Kelvin fleißig gefolgt, er belegte Sprachkurse und spricht die schwere europäische Sprache mittlerweile passabel.

Mit diesem Optimismus steckt er durchaus auch sein Umfeld an. Bei der Arbeit. In der Freizeit. Er macht sich eigenständig mit dem Fahrrad auf, erkundet Aachen, geht auf Menschen zu. Das ist sein Rezept. Und es wirkt, wie er mit leuchtenden Augen und einem Grinsen im Gesicht berichtet. Kontaktscheu ist der junge Mann nicht. Auch dies kommt ihm zugute.

Jetzt muss nur noch sein nächster großer Wunsch in Erfüllung gehen: eine Ausbildung in Deutschland in einem grünen Bereich absolvieren, sei es im Garten-Landschaftsbau oder im Forstwesen. Sein derzeitiges Visum läuft im September aus, und er strebt einen längeren Aufenthalt ab dem kommenden Jahr an, um sich dieser neuen Herausforderung in seinem Leben zu stellen. „Hakuna matata“.