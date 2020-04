Kostenpflichtiger Inhalt: Bau der Markttangente in Kohlscheid : Kanalarbeiten beginnen zwei Wochen vor der Zeit

Ordentlich planiert: Das abgeräumte Areal am Langenberg wartet auf seine künftige Nutzung, ungefähr hier wird ein Kreisverkehr zum Anschluss an Markt/Oststraße gebaut. Foto: Beatrix Oprée

Herzogenrath Die Kanalarbeiten haben schon zwei Wochen vor der Zeit begonnen, als Nächstes steht der Abbruch der Gebäude an, die dem Bau der Markttangente in Kohlscheid noch im Weg stehen: unter anderem drei Mehrfamilienhäuser an der Südstraße.