Integration durch Boxen : Kampfsportclub Bam Bam Merkstein hat wieder eine eigene Trainingsstätte

Eine bunte Truppe: Schülerinnen und Schüler sowie Trainer des Kampfsportvereins Bam Bam Merkstein füllen den Ring. Foto: Karl Stüber

Herzogenrath Vor zehn Jahren wurde der Kampfsportverein Bam Bam Merkstein gegründet. Wie es zu dem Namen gekommen ist und warum der Club mittlerweile Vorbildcharakter hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karl Stüber

Aus den Lautsprechern dröhnt der Song „Died in your arms tonight“, als Benjamin Fadavian, Bürgermeister von Herzogenrath, zum „Pratzentraining“ in den Ring steigt. Gegner beim Kampfsportclub Bam Bam Merkstein ist der erfahrene Wettkämpfer und Trainer Sedat Yilanci.

Der Verwaltungschef übersteht die ungewöhnliche Sporteinlage ungeschoren, weil es nicht zum „Infight“ (Nahkampf mit schnellen Boxkombinationen) kommt. Beim Pratzentraining geht es nicht in erster Linie um Schlag- oder Schlagfrequenz, sondern um das saubere Ausführen der Boxtechniken, erklärt Yilanci.

Dabei trägt der Trainer keine normalen Boxhandschuhe, sondern besagte „Pratzen“ mit hochwertiger Polsterung für optimale Schlagdämpfung. Der Übende schlägt in die auf diese Weise geschützten, offenen Hände des Trainingspartners. Gut für Anfänger, aber auch wichtig für Fortgeschrittene und Könner zur ständigen Korrektur und Verbesserung.

Gegen das eigene Spiegelbild antreten: Zur Optimierung der Bewegungsabläufe treten diese jungen Boxer gleichsam gegen sich selbst an. Foto: Karl Stüber

Fadavian schlägt sich recht wacker. Er kommt ohne blaues Auge davon. Das würde auch nicht zum Anlass des „Schaukampfes“ passen. Denn es gibt Grund zur Freude und zum Feiern: Der Kampfsportclub Bam Bam Merkstein hat im zehnten Jahr seines Bestehens endlich eine eigene, rund 300 Quadratmeter große Trainingsstätte bezogen, und zwar im Dachgeschoss des Alten Rathauses am August-Schmidt-Platz (siehe Info). Die Räumlichkeiten wurden überwiegend in Eigenleistung ausgebaut und dämmende Puzzlematten verlegt.

Sedat Yilanci und sein Kunpel Zeki Bir – beide sind zusammen aufgewachsen – hatten als aktive Kämpfer in anderen Vereinen reichlich Erfahrungen gesammelt und im Jahr 2013 beschlossen, „mal ein eigenes Ding“ zu machen und gründeten mit Gleichgesinnten den Kampfsportverein. Zu Anfang konnte der Verein die Turnhalle der Grundschule an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nutzen, nach etwa zwei Jahren dann die Turnhalle an der Geilenkirchener Straße.

Beste Freunde seit vielen Jahren: Zeki Bir (l.) und Sedat Yilanci, Mitbegründer des Kampfsportclubs Bam Bam Merkstein, haben sichtlich Spaß, ihre Kräfte zu messen. Foto: Karl Stüber

Aber im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/16 musste die Stadt Herzogenrath die Halle in eine Notunterkunft umwandeln. Ausweichquartiere für die Kampfsportler zu finden, erwies sich als schwierig. Die für das Training unerlässlichen schweren Boxsäcke erfordern entsprechende Befestigungen, keinesfalls Standard in normalen Sporthallen. Diese erste Flüchtlingskrise, später die Coronapandemie und nun erneut die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine nach Deutschland Fliehenden, die wieder in der Sporthalle unterkamen, ließen einen geordneten Trainingsbetrieb nicht zu.

Termine Einladung zum Probetraining Jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr wird in den Räumen von Bam Bam Merkstein im Dachgeschoss im alten Merksteiner Rathaus, August-Schmidt-Platz 1, trainiert. Erreichbar ist die Trainingsstätte über den rückwärtigen Eingang und das dortige Treppenhaus. Wer Lust hat, kann gerne zum Probetraining vorbeischauen. Weitere Informationen und Kontakt: Sedat Yilanci, 0177/5027948 oder per E-Mail kontakt@bambam-merkstein.de

Durch die diese Zeit halfen der Stadtsportverband Herzogenrath und der RegioSportBund Aachen, sagt Vereinsvorsitzender Sezgin Kalyoncu. Die Merksteiner durften zudem bei entsprechenden Vereinen in Nachbarstädten trainieren.

Die Zahl der Vereinsmitglieder sank dennoch deutlich. Kein Vorwurf, wie Yilanci betont, schließlich kümmert sich der Verein selbst um Flüchtlinge. Die derzeit rund 35 Mitglieder sind bunt gemischt. Miteinander trainieren und kämpfen Deutsche, Russen, Polen, Türken, Marokkaner, Litauer und eine Thailänderin. Ja, auch drei Mädels sind dabei, und es sollen mehr werden, wie Yilanci hofft. Aus gutem Grund ist die Merksteiner Initiative sogenannter Stützpunktverein Integration des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), hebt Manfred Borgs, Vorsitzender des Stadtsportverbands, hervor. Er lobt, dass sich Bam Bam Merkstein regelmäßig an Gemeinschaftsaktionen wie dem Markt der Möglichkeiten und dem Familientag in Herzogenrath beteiligt.

Schon vor ein paar Jahren hatte Yilanci das Dachgeschoss im alten Merksteiner Rathaus im Blick. Da wurde die Fläche noch anders genutzt. Als sich das änderte, nahm er erneut Kontakt mit der Eigentümerin auf. Diesmal klappte es mit der Anmietung.

Lob vom Vorsitzenden des Stadtsportverbands Herzogenrath: Manfred Borgs sieht in der Arbeit von Bam Bam Merkstein einen wertvollen Beitrag zur Integration. Foto: Karl Stüber

Yilanci ist Schulsozialarbeiter und gehört dem Multiprofessionalen Team der Gesamtschule Alsdorf an. Die Arbeit mit Heranwachsenden ist ihm also vertraut.

Zwei Jugendliche betreten die Trainingsstätte. Sie hätten von dem Verein gehört und wollten mal vorbeischauen. Sie werden offen aufgenommen und ausführlich beraten. „Interessierte dürfen zwei Probetrainings absolvieren. Da sind sie über die Sporthilfe versichert, wofür der Verein auch Beiträge abführt“, sagt der Yilanci.

Wer mehr will, muss dann Mitglied werden. Die Altersgrenze liegt bei zwölf Jahren, die Erziehungsberechtigten müssen einverstanden sein. Denen wird auch nahegelegt, ihre Sprösslinge zuvor einem medizinischen Check unterziehen zu lassen. „Wir schauen beim Training genau hin und greifen ein, wenn jemand seine Belastungsgrenze erreicht“, steht Gesundheit an oberster Stelle.

„Pratzentraining“: Herzogenraths Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian (l.) arbeitet sich an Trainier Sedat Yilanci ab. Foto: Karl Stüber

Wer letztlich Wettkampfreife und -willen erreicht, muss sich einem ausführlichen Gesundheitscheck unterziehen und erhält dann einen Start- bzw. Kampfausweis. Vor Wettkämpfen werden erneut Mediziner vor Ort aktiv. Da geht es nicht nur um das Nachwiegen, um das Einhalten der Gewichtsklassen zu gewährleisten, sondern auch um die Überprüfung des Gesundheitszustands.

Die Ausrüstung von Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidet sich bei Boxwettkämpfen. Bis 18 Jahre sind die Handschuhe zehn Unzen schwer, Erwachsene treten mit Zwölf-Unzen-Boxhandschuhen an. Jugendliche müssen bei Wettkämpfen Kopfschutz tragen. Bei Kick- bzw. Thai-Boxen, das der Verein ebenfalls unterrichtet, ist weitere Schutzkleidung (Brustpanzer, Beinschienen etc.) angesagt.

Die Altersstruktur der Mitglieder reicht von zwölf bis 55 Jahre. Bis vor kurzem gehörte noch ein 70-Jähriger dazu, der aber aus Gesundheitsgründen aufgehört hat. Die bei Bam Bam Merkstein Trainierenden kommen aus der gesamten Städteregion Aachen und aus dem Kreis Heinsberg.

„Viele kommen wegen der Fitness“, sagt Trainer Yilanci. Ohne Fleiß und Schweiß kein Preis. Wer Kampfsport lernen und darin weiterkommen will, muss diszipliniert sein. Das stärkt auch Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Besteht nicht die Gefahr, dass das im Ring Erlernte bei Auseinandersetzungen draußen zum Einsatz kommt? „Wer Kampfsportarten trainiert, wird entspannter und geht eher weg, wenn er provoziert wird, weil man weiß, dass man sich notfalls wehren kann“, sagt Yilanci. Diese innere Stärke wirke auch nach außen, so seine Erfahrung.

Mittlerweile hat Bam Bam Merkstein Erfolge vorzuweisen. So wurde ein Mitglied U-15-NRW-Meister und holte Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Bei den Erwachsenen sind es aktuell ein Mittelrheinmeister und ein Vizemeister.

Intensiv wird der Austausch mit anderen Kampfsportvereinen gepflegt. Bei gegenseitigen Besuchen wird gemeinsam trainiert. Aber auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Sportarten sind willkommen. Wie vor kurzem die erste Damenmannschaft des HSG Merkstein, die ein Ausdauertraining absolvierte.

Das Training bei Bam Bam Merkstein läuft weiter. Vor einer Spiegelwand boxen Jugendliche gleichsam gegen ihr eigenes Spiegelbild, allerdings ohne Scheibenkontakt, um die eigenen Bewegungsabläufe inklusive Beinarbeit zu optimieren. Andere bearbeiten verschieden große Boxsäcke, umtanzen einander im Ring und üben Angriff und Verteidigung

Es gibt reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln. Kompetente Gäste haben sich eingefunden, so zum Beispiel der ehemalige Bundestrainer Hansi Birka, der ehemalige Präsident des Boxerverbands Mittelrhein und Kampfrichterobmann Willi Motter, und Yilmars ehemaliger Trainer Frederick Jungheim.