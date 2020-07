Kuriose Suche : Känguru auf der Flucht versteckt sich in Herzogenrath

Ein Känguru ist auf der Flucht in Herzogenrath (Symbolbild). Foto: dpa/Zoo Saarbrücken

Herzogenrath Plötzlich hoppelt mitten in der Stadt ein Känguru vorbei – so ist es am Mittwochmorgen in Herzogenrath passiert. Das Ordnungsamt hat es gesichtet, doch um es einzufangen, müssen sie noch warten.

Zuvor hätten Bewohner das Känguru auf einer Wiese gesichtet und Bescheid gegeben, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch. Man wisse, wo es sich befinde, und habe bereits den Besitzer ausfindig gemacht, betonte Hartmut Fries von der Stadt Herzogenrath. Der Besitzer aus Landgraaf in den Niederlanden hatte das Tier zuvor als vermisst gemeldet.

Nun müsse allerdings gewartet werden, bis man die Kapazitäten habe, um das Känguru einzufangen, so Fries. Bis dahin könne es jedoch auch passieren, dass das Känguru doch noch einmal die Flucht antritt. Das Gelände sei schwer zugänglich.

(red)