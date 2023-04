Ausgezeichnete Predigt : Joachim Leberecht erhält den Menno-Simons-Predigtpreis

Überzeugende Karfreitags-Predigt: Pfarrer Joachim Leberecht von der evangelischen Lydia-Gemeinde Herzogenrath erhält hierfür einen Preis. Foto: Juliane Siekmann

Herzogenrath Zu Karfreitag vergangenen Jahres hielt der Herzogenrather Pfarrer eine Predigt über die Ehefrau von Pontius Pilatus. Ein Jahr später steht fest, dass er dafür einen Preis erhält.

Jeder Tag der Heiligen Woche – von Palmsonntag über Gründonnerstag und Karfreitag bis hin zu Ostern und dem Geheimnis der Auferstehung – hat seine bestimmte Färbung und Stimmung in der Liturgie der christlichen Kirchen. Einen traditionell hohen Stellenwert speziell in der Evangelischen Kirche hat dabei der Karfreitag. Da zudem die Predigt einen sehr wichtigen Bestandteil im evangelischen Gottesdienst einnimmt, stellt der Tag des Leidens und Sterbens Jesu hohe Ansprüche an den Liturgen.

Pfarrer Joachim Leberecht ist diesem Anspruch am Karfreitag des vergangenen Jahres in besonderer Form gerecht geworden. Dies hat jetzt die Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen an der Universität Hamburg in Zusammenarbeit mit der Mennoniten-Gemeinde in Hamburg-Altona mit Brief und Siegel festgehalten. Sie verleiht nämlich dem Pfarrer der evangelischen Lydia-Gemeinde Herzogenrath den diesjährigen „Internationalen Menno-Simons-Predigtpreis“. Leberecht wird am 3. September nach Altona reisen, um den mit 2.000 Euro dotierten Preis entgegenzunehmen. Anteilig – je zur Hälfte – kommt das Geld dem Preisträger und seiner Herzogenrather Gemeinde zugute.

Die ausgezeichnete Predigt (am Ende des Artikels in voller Länge zu finden) in der Markuskirche war der Schlusspunkt einer Reihe zur Passionszeit, die sieben Herzogenrather Predigerinnen und Prediger 2022 über sieben Träume aus dem Buch der Bücher gehalten haben. Sie geht von jenem Traum der Ehefrau des Pontius Pilatus aus, den die schwedische Dichterin Selma Lägerlöf ersann. In diesem Traum tauchen die Kriegsopfer aller Zeiten auf, um Jesus aufzusuchen, der Krieg und Feindschaft beenden und Frieden auf Erden bringen wird. Zu ihrem Entsetzen finden sie Jesus nicht vor, da Pilatus ihn bereits hat töten lassen.

Info „7 Träume aus dem Buch der Bücher“ Die "7 Träume aus dem Buch der Bücher" aus der Feder von sieben Herzogenrather Predigerinnen und Predigern sind auch als Buch erschienen. Herausgeber ist Pfarrer Joachim Leberecht. Die Schrift ist im hiesigen Buchhandel erhältlich und kann auch online bestellt werden (ISBN-13: 9783756214280).

Dennoch bleibt der Traum der Pilatus-Gattin nicht folgenlos: Claudia Procula wurde durch die Ereignisse Christin und Pazifistin. „Sie ließ sich von der Güte und der Gewaltlosigkeit Jesu einholen“, folgert Leberecht in seiner Predigt über die Märtyrerin.

Durch den Krieg in der Ukraine bekommen die Ereignisse am Karfreitag und die Traum-Legende eine aktuelle Bedeutung: „Gott braucht keine Menschenopfer“. Damit steht die Predigt von Pfarrer Leberecht auch im Kontext einer persönlichen symbolischen Aktion: Seit Beginn des Krieges in Osteuropa steht der Pfarrer jeden Donnerstag eine Stunde auf dem Herzogenrather Marktplatz – mit den Fahnen Russlands und der Ukraine sowie einem Transparent, das zum Niederlegen der Waffen und zur Beendigung des Blutvergießens auffordert.

Namensgeber des Preises ist Menno Simons, der Begründer einer täuferisch-reformatorischen Freikirche, in der pazifistische Gedanken eine große Rolle spielen. Gestiftet wurde er von der inzwischen verstorbenen Unternehmerstochter und Mäzenin Dr. Annelie Kümpers-Greve, die Mitglied der Mennoniten-Gemeinde in Altona war.

Die prämierten Predigten wie die letztjährige von Joachim Leberecht sollen „im Horizont gelebter Ökumene friedenskirchliche Orientierung fördern und durch Glaubwürdigkeit überzeugen, um spirituelle Stärkung zu bieten“. Die Predigten sollen dabei durchaus zu inhaltlicher Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen anregen – wie etwa derzeit zum Ukraine-Krieg.