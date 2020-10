Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Inzidenzzahl über 50 : Jetzt sind auch in Herzogenrath nächtliche Kontrollen nötig

Für die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes gibt es nun viel zu kontrollieren. (Symbolfoto) Foto: dpa/Ronny Hartmann

Herzogenrath Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Herzogenrath ebenfalls über 50 geklettert. Damit sind auch hier unter anderem eine vorgezogene Sperrstunde und die zeitliche Einschränkung des Alkoholkonsums verbunden.

Jetzt hat auch Herzogenrath die Inzidenzzahl von 50 gerissen, sie betrug am Donnerstag bei 28 nachgewiesen Infizierten 60,4. Am Mittwoch lag sie mit 25 positiv Getesteten noch bei 47,4. Was das für den ordnungsrechtlichen Maßnahmenkatalog im Einzelnen nach sich zieht, soll im örtlichen Krisenstab am Freitag angepasst werden, so der Erste Beigeordnete Hubert Philippengracht auf Nachfrage. Noch brauche es detailliertere Anwendungshinweise seitens des Landes, etwa wie die beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossene Mund-Nasen-Bedeckung „in bestimmten öffentlichen Bereichen“ zu interpretieren sei.

Koordinationsbedarf gibt es auch bei neuerdings notwendigen nächtlichen Corona-Kontrollen durch den Bürger- und Präsenzdienst. Denn ab sofort gilt auch in der Rodastadt für das Gaststättengewerbe sowie für öffentliche Vergnügungsstätten eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 24 Uhr. Zudem gilt von 23 bis 6 Uhr am Folgetag ein Verbot des Konsums von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum. Die in diesem Zeitraum auch an Orten wie Tankstellen oder Kiosken nicht verkauft werden dürfen.

Alles das und mehr gilt es zu kontrollieren. Wie das mit einem derzeit fünfköpfigen Team zu bewerkstelligen ist, gehört ebenfalls zum Klärungsbedarf im rodastädtischen Coronavirus-Stab. „In einer Stadt wie Herzogenrath wird sich das sicher hauptsächlich auf die Wochenenden konzentrieren“, sagt Philippengracht. Dennoch ist die neue Allgemeinverfügung mit deutlichem personellen Mehraufwand verbunden.

Bisher sei man im Sommer auf öffentlichen Plätzen bis 22 Uhr im Einsatz gewesen – stichprobenhaft. „Jetzt sind wieder alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betroffen“, sagt Philippengracht. So werde man am Freitag auch überlegen, wie mit den anstehenden Martinszügen umzugehen ist. Bisher sei die Maßgabe gewesen, auf das Feuer zu verzichten. Doch auch in einem Umzug im Dunklen sei die Abstandsregel nicht kontrollierbar.

Eine weitere Frage sei, wie innerhalb der Verwaltung mit der dynamischen Lage umzugehen sei. Für 3. November etwa sei die konstituierende Sitzung des Stadtrats terminiert, die wegen der aufgrund von Ausgleichsmandaten von 45 auf 48 erhöhten Mandatszahl im Schulzentrum stattfinden müsse. Wohin denn wohl auch alle anderen Sitzungen verlegt werden müssten, „wenn sich die Zwei-Meter-Abstandsregel für öffentliche und Kulturveranstaltungen zementiert“.