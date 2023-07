Wieder ein Traditionsbetrieb weniger : Die Textilreinigung Lenemann in Herzogenrath schließt ihr Ladenlokal

Fachleute auf ihrem Metier: Philipp Lenemann und seine Frau Gisela hinter ihrer Ladentheke mit einem schwierig zu reinigenden Kirchenbaldachin. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Wieder ein Traditionsgeschäft weniger: Ende August schließt Textilreinigung Lenemann in Herzogenrath für Privatkunden. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie es in der Branche insgesamt aussieht und was das Kerpener Brautmoden-Imperium Cecile damit zu tun hat.

Schimmernde Perlen, dreidimensionale Blüten, bestickte Corsagen und Röcke aus Glitzertüll – das Kleid für den schönsten Tag im Leben kann für viele junge Bräute nicht glanzvoll genug sein. Und das gute Stück sollte von seiner Pracht tunlichst nichts verlieren, wenn es nach dem rauschenden Fest in die Reinigung muss. Experten in der Festmodenbranche haben in diesem Punkt bislang auf einen Fachbetrieb in Herzogenrath gesetzt: Beschmutzte Hochzeits- und Festkleider wieder zu Glanz zu verhelfen, ist eine Spezialität der Textilreinigung Lenemann.

Da wundert es nicht, dass viele Jahre auch eine besondere Kooperation zum Brautmoden-Imperium Cecile in Kerpen bestanden hat: „Kundinnen konnten ihre Brautkleider dort im Laden abgeben, wir haben sie abgeholt, gereinigt und zurückgebracht“, erzählt Seniorchef Philipp Lenemann. Zehn bis 20 hochwertige Kleider pro Monat waren es in der Regel. Zuzüglich der Aufträge frisch verheirateter Kundinnen, die mit ihrer Hochzeitsgarderobe auf Empfehlung direkt ins Ladenlokal an der Alsdorfer Straße kamen.

Ein Geschäftszweig, der im Jahr 2020 jäh einbrach, während der Corona-Pandemie wurde bekanntlich so wenig geheiratet wie lange nicht. Und auch die Herzogenrath-Kerpener Kooperation ist in die Brüche gegangen, die Cecile Festmodencentrum GmbH & Co. KG hat Insolvenz angemeldet (siehe Infobox). Ein weiterer Baustein, der einer bitteren Entscheidung in Herzogenrath letztlich Vortrieb leistete: „Wir werden unsere Reinigung zum 31. August schließen“, sagt Philipp Lenemann, mit Wehmut im Blick.

Womit nicht nur ein weiteres Traditionsgeschäft im Nordkreis dichtmacht, sondern auch einer von nur noch wenigen Fachbetrieben mit umfassender Expertise auf diesem Gebiet in der ganzen Region für Privatkunden verloren geht.

Sowohl Philipp Lenemann als auch sein Sohn Frank haben das Handwerk von der Pike auf gelernt, sind Meister im Färber- und Chemischreiniger- respektive Textilreinigerhandwerk. Begründet wurde der Betrieb vor fast 80 Jahren von Großvater Johann, ebenfalls Meister seines Fachs. Zu Zeiten, in denen Anzüge, Krawatten und Damenkostüme zum Alltag gehörten, waren Reinigungen ein krisenfestes Geschäft. Doch die Mode hat sich geändert, Kleiderstoffe wurden pflegeleichter, Waschmaschinen leistungsfähiger. Die Folge: Immer weniger Menschen nutzen den Service einer chemischen Reinigung. „Eine Entwicklung, die vor Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre“, sagt Lenemann senior, der seine Meisterprüfung im Jahr 1964 ablegte, zunächst in einem Fachbetrieb in Düsseldorf und später als Leiter eines großen Betriebs in Crailsheim tätig war.

Stammkundin Cecile Festmoden Bekannt aus „Zwischen Tüll und Tränen“ Die Cecile Festmodencentrum GmbH & Co. KG an der Marie-Curie-Straße 12 in Kerpen, vertreten durch Geschäftsführerin Maria Cäcilia Emser, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Gründe, mögliche Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung etwa, seien nun Gegenstand eines zu erstellenden Gutachtens, wie es auf Anfrage unserer Zeitung seitens der Kölner Kanzlei der bestellten vorläufigen Insolvenzverwalterin heißt. Die Geschäfte werden derweil weitergeführt. Besonders bekannt wurde das Kerpener Brautmodengeschäft durch das Vox-Format „Zwischen Tüll und Tränen.“

Nach Eheschließung mit seiner Frau Gisela und der Geburt von Sohn Frank übernahm er im Mai 1970 den elterlichen Betrieb in Herzogenrath, den er modernisierte. Überdies engagierte er sich auf Innungs- und Verbandsebene, war zuletzt unter anderem Vorsitzender des Ausschusses für Handwerksfragen im Deutschen Textilreinigungsverband sowie des Landesinnungsverbands NRW, und seit 1986 überdies bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Textilreiniger-Handwerk.

Umfassendes Wissen, von dem auch er habe profitieren können, wie Sohn Frank anerkennend sagt. Doch wer verfüge heutzutage noch darüber? Textilreinigung ist mittlerweile ein sogenanntes zulassungsfreies Handwerk, das heißt, Selbstständigkeit ohne Meisterbrief möglich. „Von handwerklicher Seite gibt es kaum noch Auflagen“, erklärt der 53-Jährige: „Man braucht nur noch eine Gewerbeanmeldung und einen Lehrgang, in dem man lernt, dass man Lösemittel nicht in die Umwelt kippen soll.“

Die Wirkungsstätte: Hier wurden über Jahrzehnte hinweg auch schwierigste Textilien wieder sauber und rein. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Wohingegen eine veritable Ausbildung wichtige Faktoren wie Faser- und Stoffkunde sowie chemische Wissensvermittlung umfasse. Damit die Fleckentfernung aus empfindlichen Geweben nicht zum Desaster wird: „Man muss halt genau wissen, welches Mittel man auf welchem Stoff für welchen Fleck einsetzt.“

Dass man im Hause Lenemann über diese Kenntnisse verfügt, ist weithin bekannt. Weswegen sowohl Vater als auch Sohn in der Vergangenheit nicht nur in einschlägigen Fernsehformaten zu Ehren kamen, sondern auch vor Ort mitunter gar zu rettenden Reinigern wurden. Als sich etwa bei einer Hochzeit in Herzogenrath aufgelassene Tauben entleerten, bevor sie im Himmel entschwanden, und auf dem feinen Kleid der Braut unansehnliche Spuren hinterließen. Dank des Lenemannschen Fachverstands konnte das Hochzeitsfest trotzdem ungetrübt weitergehen: Nach einer Zwischenstation im Laden an der Alsdorfer Straße und „Fleckentfernung direkt an der Braut, mit speziell gepolsterten kleinen Kissen, die wir dazu unter den Stoff geschoben haben“, wie beide berichten. Der Dank der erleichterten Braut war ihnen gewiss.

Aufwendige Stoffe und Verarbeitungen: Auch die Kostüme des Theaters Aachen werden regelmäßig im Hause Lenemann gereinigt und aufgefrischt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Ebenso jener Karnevalsprinzessin, die vor ihrem Auftritt bei einer örtlichen Herrensitzung schnell noch ihre Nägel nachlackieren wollte. Das Fläschchen kippte um, und roter Nagellack ergoss sich auf dem gefältelten Kostümrock. Glück im Unglück: Vater und Sohn Lenemann saßen im Publikum – und konnten auch diese Panne schnell und spurlos beseitigen. Auftritt gerettet.

Und zwar genauso professionell, wie die Lenemanns jedes Jahr im Karneval für ein einwandfreies Erscheinungsbild von schmucken Garden und Tollitäten sorgen. Um in der letzten Karnevalswoche sogar zu Hochtouren aufzufahren, indem sie in Nachtarbeit die nach lebhaften Auftritten durchgeschwitzten Kostüme des Aachener Stadtprinzen samt Hofstaat wieder auf Vordermann bringen und bei Bedarf ausbessern.

Alles wieder rein: Auch aus Brautkleidern kann im Hause Lenemann so ziemlich jeder Fleck entfernt werden. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Nicht nur Karnevals-, auch Theaterkostüme werden in Herzogenrath wieder aufgefrischt, das Theater Aachen ist Kunde. Gefragt ist die Lenemannsche Expertise auch im kirchlichen Raum, wo es um wertvolle Paramente, aber auch Rochetts und Talare, unter anderem im Aachener Dom, geht.

Doch auch wenn die Innung des textilen Reinigungsgewerbes im Handwerkskammerbezirk Aachen unter anderem mit Umweltfreundlichkeit wirbt, weil „Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch im Verhältnis zur häuslichen Wäsche viel geringer ist“, steht das Handwerk insgesamt vor einer unsicheren Zukunft. Aus vielfältigen Gründen, wie Lehrlingswartin Jutta Volkmann im Gespräch mit unserer Redaktion darlegt. Die Inhaberin einer chemischen Vollreinigung und einer Wäscherei in Düren spricht als Vize-Präsidentin des NRW-Landesverbandes der Textilreiniger (DTV) sowie Beiratsvorsitzende des DTV-Zentralverbandes nicht nur für das eigene Unternehmen, wenn sie schwindenden Nachwuchs einerseits und mangelnde Wertschätzung für den Beruf andererseits beklagt. „Soweit ich weiß, gibt es derzeit nur einen einzigen Azubi in unserem Kammerbezirk“, berichtet sie. Es ist ihr eigener Lehrling, derzeit im dritten Lehrjahr, der die NRW-weit einzige Fachschule in Köln besucht, mit nur noch acht weiteren Azubis im Reinigerhandwerk in seinem Jahrgang. Volkmann: „Wir kämpfen derzeit um den Erhalt der Schule, wenn es nicht wieder mehr Azubis in diesem Bereich werden, wird der Textilreiniger-Part in Köln geschlossen.“

Gewusst wie: Zur Entfernung von Flecken gehört die Kenntnis über die Beschaffenheit von Stoff und Verschmutzung. Philipp Lenemann demonstriert, wie es geht. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Zum Nachwuchs- und generellem Personalproblem gesellen sich seit Corona und dem Ukrainekrieg drastisch gestiegene Kosten für Energie, Wasch- und Reinigungsmittel, dazu kommen wachsende Lohnkosten. Ein Preisauftrieb in der Branche, der dynamisch bleibe, wie der DTV auf seiner Homepage prognostiziert: „Mit einer kurzfristigen Entspannung der Kostensituation ist nicht zu rechnen.“

So wünscht sich auch Jutta Volkmann, dass Kunden für die entsprechende Preisentwicklung Verständnis haben, wenn sie teure Kleidungsstücke zum Reinigen bringen.

Generell fürchtet sie um die Zukunft des Handwerks: „Als ich den elterlichen Betrieb vor 21 Jahren mit meiner Schwester übernommen habe, hatten wir andernorts noch jede Menge Annahmestellen, wo die Kunden ihre Kleidung abgeben konnten. Die gibt es alle nicht mehr.“ Irgendwann, so hofft sie, werde man verstehen, was es bedeutet, wenn das Handwerk nicht mehr da ist.