Kostenpflichtiger Inhalt: Hoppelnder Exot : In Landgraaf ausgebüxtes Känguru strandet in Herzogenrath

Ein Känguru ist auf der Flucht in Herzogenrath (Symbolbild). Foto: dpa/Zoo Saarbrücken

Herzogenrath Plötzlich hoppelt mitten in der Stadt ein Känguru vorbei – so ist es am Mittwochmorgen in Herzogenrath passiert. Das Ordnungsamt hat es gesichtet, doch um es einzufangen, müssen sie noch warten.