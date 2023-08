Alle Taten an der Voccartstraße, stets nachts : Immer wieder Schüsse auf Linienbusse in Herzogenrath

Herzogenrath Unterschiedliche Waffen sind bei den nächtlichen Attacken zum Einsatz gekommen. Bislang blieb es bei Sachschäden.

Die Polizei ermittelt wegen etlichen Fällen von Schussabgaben auf Linienbusse in Herzogenrath . In den vergangenen sechs Wochen war jeweils nachts drei Mal auf Busse geschossen worden. Im November vergangenen Jahres waren es vier Fälle innerhalb von einer Woche.

Sämtliche Attacken ereigneten sich an der Voccartstraße im Ortsteil Straß. Bislang blieb es bei Sachschäden an den Fahrzeugen, Personen kamen nicht zu Schaden, obwohl sich in einigen Bussen während der Taten Fahrgäste aufhielten. Ermittelt werde im Zusammenhang mit den Schüssen von November wegen des Verdachts des versuchten Mordes, im Zusammenhang mit den jüngeren Taten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.