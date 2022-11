Umzug von Alsdorf nach Herzogenrath : Imageland baut für sechs Millionen Euro

Gute Laune beim ersten Spatenstich: Im Gewerbegebiet an der Bicherouxstraße in Herzogenrath entsteht für sechs Millionen Euro der neue Firmensitz der Imageland Deus GmbH. Foto: Karl Stüber

Herzogenrath An der Konrad-Zuse-Straße in Alsdorf war kein Platz mehr. Eine neue Heimat für die Firmenzentrale wurde an der Bicherouxstraße in Herzogenrath gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karl Stüber

Bilder und andere Kunstobjekte entstehen erst im Kopf, dann werden sie gemacht. Was für Künstler gilt, hat auch für diejenigen Bedeutung, die mit dem so Geschaffenen handeln. Sie müssen einen Sinn für das Entwickeln und Bewahren, was bei den Menschen ankommt und der Markt haben will.

Stefan Deus ist da mit seiner Imageland Deus GmbH offensichtlich seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Er bringt mit seinen Produkten – handgemalte Bilder und weitere Kunstobjekte – Lifestyle in Wohnräume und Geschäftshäuser. Jetzt wurde im Gewerbegebiet an der Bicherouxstraße in Herzogenrath der Baubeginn für seinen neuen Firmenstandort offiziell gefeiert, während im Hintergrund Bauarbeiter im Dienste des Generalunternehmers, der Storms Schlüsselfertig GmbH, schon die ersten Fertigbauwände aufgestellt haben.

Bislang ist die Firma an der Konrad-Zuse-Straße in Alsdorf angesiedelt. Da wurde es jedoch zu eng. Mit Hilfe von Michael Eßers, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath GmbH & Co. KG (SEH) und der Technologie-Park Herzogenrath GmbH (TPH), wurde Deus in der Nachbarstadt fündig. Auf dem rund 9200 Quadratmeter großen Grundstück entstehen eine Produktions- und Lagerhalle in einer Größe von rund 4300 Quadratmetern und ein Bürogebäude mit etwa 800 Quadratmetern, für die Warenabwicklung wird eine rund 540 Quadratmeter große Verladerampe mit vier Überladebrücken sorgen.

Es entsteht ein hochenergieeffizienter Komplex. Zudem wird eine 300-kWp-PV-Anlage installiert. Die Erweiterung des entstehenden Bürogebäudes ist bereits auf den Weg gebracht, wie Firmenchef Deus am Rande des ersten Spatenstichs sagte. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund sechs Millionen Euro.

Hat als Firmensitz der Imageland GmbH bald ausgedient: Der derzeitige Standort an der Konrad-Zuse-Straße in Alsdorf. Foto: Karl Stüber

Seit mehr als 36 Jahren stellt das Unternehmen Imageland Bilder her und ist nach eigenen Angaben mittlerweile einer der größten Lieferanten handgemalter Gemälde in Europa. Die Kollektion bestehe aus handgemalten und künstlerisch veredelten Leinwandbildern auf Echtholzrahmen, innovativen und ausdrucksstarken Designskulpturen und einer Auswahl hochwertiger exklusiver Spiegel. Stylische und hochauflösende Digitaldrucke auf Sicherheitsglas oder trendig auf Acrylglas erweiterten das Sortiment. Bilder und Objekte aus eigenem Design würden von hochbegabten und gut ausgebildeten Künstlern angefertigt. Zu den Kunden gehörten Galerien, Objekteinrichter und der gehobene Möbelhandel rund um den Globus, so die Firma. Mit einem eigenen Kreativteam sorgt man für eine kontinuierliche Fortentwicklung der Produktpalette.

Herzogenraths Bürgermeister Benjamin Fadavian sprach angesichts des Neuprojekts im Gewerbegebiet an der Bicherouxstraße unweit des Bahnhofs von einem wichtigen Schritt für Unternehmen und Stadt zugleich. Die Firma stelle eine gelungene „Melange“ aus Kunst, Industrie und Gewerbe dar. Man sei froh, genügend Platz und sehr gute Erreichbarkeit zur Verfügung stellen zu können. Wirtschaftsförderer Eßers ergänzte, dass die Gewerbefläche dort nahezu ausverkauft sei.