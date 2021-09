Heultest bestanden : Herzogenraths erste Sirene thront über Hofstadt

Vier Hörner, die bei Gefahr viel Lärm machen: Die Sirene auf einem Hallendach in Hofstadt gehört zu den kleinsten Modellen, die in Herzogenrath zum Einsatz kommen. Außerdem liegen Versionen mit acht und zwölf Hörnern bereit. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath Sie ist eine von 152 in der Städteregion, aber die erste, die in Herzogenrath warnen kann: Auf einem Hallendach in Hofstadt ist eine Sirene aufgestellt und in Betrieb genommen worden. 19 weitere Standorte sollen folgen.