Große Gefahr fürs Grund- und Trinkwasser : Herzogenrath sagt giftigen Zigarettenkippen den Kampf an

Gehören bedauerlicherweise zum Straßenbild dazu: achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Sie stellen aufgrund ihrer Giftigkeit mittlerweile ein ernstes Problem für Mensch und Natur dar. Foto: Jan Mönch

Herzogenrath Zigarettenkippen stellen aufgrund ihrer Giftigkeit eine immer größere Umweltbelastung und letztlich eine Gefahr fürs Trinkwasser dar. Dem möchte man in Herzogenrath nun entgegenwirken.

Gewarnt wird mittlerweile fast rund ums Jahr: Zigarettenstummel, schon gar nicht glimmende, einfach so in die Landschaft zu werfen. Verheerend können die Folgen sein, schlimmes Beispiel etwa war der Flächenbrand an der B57 im vergangenen Juli, der sich rasend schnell in Richtung Radsberg ausbreitete und schließlich auf ein Gehöft übergriff. Eine achtlos weggeschnippte Zigarettenkippe, die den Bewuchs am Straßenrand entzündete, war höchstwahrscheinlich der Auslöser gewesen.

Die extreme Brandgefahr ist das eine, doch in der Natur entsorgte Zigarettenkippen stellen auch im kalten Zustand ein großes Problem dar: So informiert der World Wildlife Fund (WWF) etwa, dass bis zu zwei Drittel der laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit pro Jahr rund 5,6 Billionen gerauchten Zigaretten einfach auf den Boden geschmissen werden. Jährlich würden so bis zu 680.000 Tonnen Kippen den Planeten verschmutzen – „ein gigantischer Berg von toxischem Sondermüll“.

Zigarettenstummel auf Straßen und Wegen seien daher nicht nur ein ästhetisches Problem. Denn rund 7000 Gifte fänden sich in Kippen, zählt der WWF auf, unter anderem Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Dazu das Nervengift Nikotin. Gifte, die aus den Filtern ausgewaschen werden und letztlich in Seen, Flüssen und im Meer landen. Die Auswirkungen auf Wasserlebewesen reichen von Genveränderungen und Verhaltensänderungen bis zum Tod. Aufgelöst in einem Liter Wasser, so führt der WWF anhand einer Studie der Universität San Diego vor Augen, würde eine einzige Zigarette nach vier Tagen Fische töten. Nicht zu reden davon, dass besagte Gifte über Fische auch in unserer Nahrungskette landen.

Und bei den Filtern handele es sich meist um den Kunststoff Celluloseacetat, der sich mitunter erst in mehreren Hundert Jahren zersetze. Zigarettenkippen seien zudem durch Verschlucken nicht nur für Tiere, sondern auch für Kinder eine Gefahr. Nikotin, so der WWF, sei nach Medikamenten die häufigste Ursache einer Vergiftung im Kleinkindalter.

Alles das und mehr hatten auch die Akteure der rot-grünen Kooperation im Blick, als sie im Juni ihren Antrag zum Grundwasserschutz auf den Weg gebracht haben. Mehrere seriöse Forschungsergebnisse, so konstatieren die Koalitionäre, hätten inzwischen festgestellt, dass die Nikotinwerte im Grundwasser signifikant zugenommen haben. „Problematisch wird diese Entwicklung, da dadurch unser knappes Gut Trinkwasser ebenfalls massiven Schaden nimmt und sogar unbrauchbar für den menschlichen Gebrauch wird.“

Zigarettenkippen, die durch die Kanalisation in Kläranlagen gelangen, könnten noch problemlos herausgefiltert werden. Der größte Teil der Umweltverschmutzung entstehe indes durch Zigarettenreste, die ungefiltert über das Oberflächenwasser ins Grundwasser gelangen. Ein Problem vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Ein einziger Zigarettenstummel könne zwei bis drei Milligramm Nikotin in die Umwelt abgeben und bis zu 1000 Liter Wasser kontaminieren. Nikotin gilt als krebserregend, selbst bei Werten unter dem Richtwert.

Vorbeugen, so legen die rot-grünen Antragsteller dar, sei die beste und kostengünstigste Maßnahme, „um diese dramatische Entwicklung zu stoppen“. Vielen Raucherinnen und Rauchern seien die beschriebenen Tatsachen nicht bewusst, ein hoher Anteil, von ihnen jedoch gerne bereit, „mit geeigneten Mitteln, sei es durch selbst mitgebrachten Taschenascher oder durch die Nutzung öffentlicher Aschenbecher, ihre Zigarettenkippen fachgerecht zu entsorgen“. Und nicht achtlos auf den Boden oder in offene Gewässer zu werfen.

Um dies zu unterstützen, beantragten SPD und Grüne: Die Stadt Herzogenrath möge durch geeignete lnformationsmedien (etwa Plakate, lnfoschriften und/oder soziale Medien) auf die Gefahren von achtlos entsorgten Zigarettenkippen für das Grundwasser hinweisen; zudem die Aufstellung weiterer geeigneter Abfallbehälter für Zigarettenkippen im Stadtgebiet prüfen und überdies Betroffene zur Mitarbeit auffordern und sie positiv begleiten, um „hilfreiche Tipps und praktische Ratschläge für eine fachgerechte Entsorgung von Kippen“ im Sinne des Trinkwasserschutzes zu eruieren.

Der Klima- und Umweltschutzausschuss hat dem jetzt mehrheitlich stattgegeben. 500 städtische Mülleimer seien derzeit in Betrieb, hatte die Verwaltung dargelegt, von denen etwa 400 mit Aschern ausgestattet bzw. nachgerüstet worden seien. Reflektiert wurde im Ausschuss, inwieweit es Sinn mache und nicht gar kontraproduktiv sei, auch Mülleimer mit Zigarettenringen nachzurüsten, die an Orten stehen, an denen grundsätzlich Rauchverbot herrscht, etwa im Grube-Adolf-Park. Maik Hünemann, Sprecher der SPD im Fachausschuss, erläutert gegenüber unserer Zeitung: „Wir wollen keineswegs den Rauchern auf die Finger hauen, sondern vielmehr die Bevölkerung sensibilisieren, wie viel Schaden Kippen anrichten.“ Wasserknappheit sei mittlerweile in aller Munde, es gelte daher, dieses Thema ganzheitlich anzugehen. Unter anderem jedes Jahr am städtischen Clean Day machten Zigarettenstummel einen Großteil des eingesammelten Mülls aus. Denn leider würden die Ascher an den Mülleimern zu wenig genutzt.