Haushaltsberatungen : Politik in Herzogenrath will finanziell endgültig die Reißleine ziehen

Burg Rode, das Wahrzeichen von Herzogenrath. Foto: MHA/Karl Stüber

Herzogenrath Sparen ist angesagt in Herzogenrath. Eigentlich nichts Neues. Doch jetzt soll das systematisch geschehen. So will es die Politik, um Schlimmeres zu verhindern.

Von Karl Stüber

Soll und Haben klaffen bisweilen gewaltig auseinander. Die Erfahrung hat wohl schon jede(r) einmal gemacht. Wenn aber der Monat regelmäßig länger ist als die Menge des zur Verfügung stehenden Haushaltsgelds eigentlich zulässt und die Verpflichtungen auch noch den Notgroschen (Ausgleichsrücklage) auffressen, stimmen grundsätzlich (strukturell) Anspruch und Wirklichkeit nicht überein. Es droht die Überschuldung. Konsequentes Sparen und/oder zusätzliche Einnahmen sind angesagt. Das gilt nicht nur für private Haushalte, sondern auch für kommunale. Das hat jetzt die Kommunalpolitik in Herzogenrath erkennen müssen und im Hauptausschuss die kontrollierte und selbstbestimmte freiwillige Notbremsung eingeleitet, bevor die Kommunalaufsicht ihrerseits diese durch ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) in absehbarer Zeit verordnet (siehe Info).

Angesichts der Äußerungen von Fraktionssprechern der rot-grünen Kooperation, aber auch der Opposition dürfte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 18. April, Beginn um 18 Uhr im Rathaus, der Empfehlung des Fachausschusses folgen und die Stadtverwaltung beauftragen, „schnellstmöglich eine Vorschlagsliste substantieller Maßnahmen, insbesondere solcher, die die finanziellen Lasten für die Zukunft reduzieren, zu erstellen und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen“, wie es in zugrundeliegenden Antrag von SPD und Grünen heißt.

Der Stadtrat will also weiterhin selbstbestimmt über Einnahmen und Ausgaben befinden und sich am eigenen Schopfe aus dem Finanzloch ziehen, ohne dass übergeordnete Behörden reinreden und Ausgaben blockieren.

Was der Gesetzgeber sagt Wann ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich? Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts muss nach Paragraph 24 der GemHVO-Doppik (Gemeindehaushaltsverordnung) dann aufgestellt werden, wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte oder Fehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung erwartet werden. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. (Quelle: Lexikon Haushaltsdaten)

Bleibt abzuwarten, ob die Frisur die Belastungsprobe aushält und sich die Verantwortlichen nicht heillos angesichts der zu beschließenden schmerzlichen Einsparungen in die Haare geraten. Jedenfalls wurde jetzt von der Politik der Stadtverwaltung der Schwarze Peter zugeschoben, weiter gehende Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.

Grundsteuererhöhung reicht nicht

Die (Vor-)Entscheidung kommt nicht überraschend. Spätestens nachdem der Erste Beigeordnete und Kämmerer Hubert Philippengracht vor einem Jahr anlässlich anstehender Entscheidungen in Sachen Hallenbad respektive Sportpark in einem Brandbrief einmal mehr auf die Gefahr hingewiesen hatte, angesichts der „sicherlich notwendigen Investitionen in die Infrastruktur“ spätestens ab 2025 wieder in die Haushaltssicherung abzurutschen, wird auch in interfraktioneller Zusammensetzung über Gegenmaßnahmen debattiert. Selbst die mittlerweile beschlossene Anhebung der Grundsteuer B erwies sich nicht als ausreichend.

Aktueller Auslöser, nun die Reißleine ins Visier zu nehmen, waren die im Hauptausschuss angesetzten Beratungen über den Etatentwurf für das Jahr 2023. Nachdem SPD-Fraktionschef Gerd Verhoolen eingangs noch nebulös eine geänderte Beschlussfassung angekündigt hatte, nannte Thomas Dautzenberg (FDP) den Grund dafür. Rot-Grün hatte einen Tag vor der Ausschusssitzung den besagten gravierenden Änderungsantrag den anderen Beteiligten zur Kenntnis gebracht. Dautzenberg ging sogar noch einen Schritt weiter und schlug vor, nicht erst 2024 den konsequenten Sparkurs einzuschlagen, sondern den vorliegenden Etatentwurf für 2023 einzubeziehen und sofort ein freiwilliges HSK erarbeiten zu lassen. „Ein Jahr zu warten, führt nur zu noch größeren Problemen.“ Er beklagte: „In dieser Stadt wird im Nebel auf Sicht gefahren. Eine vernünftige Planung findet nicht oder unzureichend statt.“

Bernd Fasel (Grüne) räumte ein, dass die ersten beiden Haushaltsberatungen der aktuellen Wahlperiode „gelinde gesagt nicht optimal gelaufen sind“. Zunächst habe man praktisch alles durchgewunken, was der Harmonie gedient, aber den Haushalt aufgebläht habe. Im zweiten Jahr sei man in das andere Extrem verfallen und habe sehr viel abgelehnt. „Wir sind da alle durch eine Lernkurve gegangen, meine ich für die Kooperation, aber auch für die Opposition sagen zu können.“ Diesmal jedoch laufe es besser, weil sich die Fraktionen im Vorfeld zusammengesetzt hätten.

Bruno Barth (UBL) kritisierte die Kurzfristigkeit des Vorschlags von Rot-Grün. Das Ganze solle zur Beratung auf die Ratssitzung im April verschoben werden. Außerdem hätte die Verwaltung schon längst substantielle Vorschläge machen können, um die Entwicklung der Finanzen in den Griff zu bekommen. „Der Bürgermeister hat den Kämmerer im Regen stehen lassen.“

Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian (SPD) wies das zurück. Barth halte es für richtig, den Haushalt 2023 zu beraten und eine Beschlussempfehlung fürs laufende Jahr an den Rat zu geben. Ansonsten würden wegen der dann eintretenden Verzögerung alle Vereine, Wohlfahrtsverbände und weitere Institutionen auf die Auszahlung von Mitteln warten müssen.

Dieter Gronowski (CDU) sprach sich ebenfalls für eine Beratung des aktuellen Haushaltsentwurfs aus. So wurde dann auch verfahren, wobei die CDU-Fraktion weiterhin grundlegende Probleme mit der „Haushaltsdarstellung“ anmeldete und dem Zahlenwerk nicht zustimmte. Das freiwillige HSK sollte laut Dieter Gronowski (CDU) bereits für 2023 gelten. Den Antrag der Kooperation halte er für gut, hätte die Anregung dazu aber eher vom Verwaltungsvorstand erwartet. Auch die FDP stimmte dagegen. Die UBL will sich erst in der Ratssitzung abschließend positionieren.

Große Unbekannte: Tarifergebnis