Vom Boscheler Berg zum Nordsternpark : Grünes Licht für Aldi-Umzug in Merkstein erwartet

Herzogenrath Bisher gibt es unter anderem einen Getränke- und einen Baumarkt, ein Bettenlager und Kfz-Dienstleistungen im Gewerbegebiet Merkstein-Süd. Jetzt soll noch ein entscheidender Versorgungsbaustein dazu kommen.

Dass ein großflächiger Discounter nicht einfach innerhalb eines Ortsteils umziehen darf, weiß man in Herzogenrath spätestens seit der Bauvoranfrage von Lidl in Straß, im Abstand von nur wenigen Hundert Metern zum bisherigen Standort neu und größer zu bauen. Einzelhandelsgutachten sowie Bebauungs- und Flächennutzungspläne können da mitunter kaum überwindbare Hürden darstellen.

Wie sie in Merkstein im Fall Aldi-Süd mit einem Satzungsbeschluss und einer Flächennutzungsplanänderung bewältigt werden sollen, die am kommenden Dienstag im Stadtrat abschließend zur Abstimmung stehen.

Konkret geht es um die Umsiedlung des Discounters, der in Merkstein bislang zwar unmittelbar an der Geilenkirchener Straße angesiedelt, mit dem Pkw allerdings nur etwas versteckt über eine Stichstraße vom Boscheler Berg aus erreichbar ist. Eine Situation, die man seitens Aldi seit geraumer Zeit gerne schon geändert hätte, wie Herzogenraths Technischer Beigeordneter Franz-Josef Türck-Hövener auf Nachfrage darlegt. Auf den Standort Nordsternpark im Gewerbegebiet Merkstein-Süd ist der Blick gerichtet, da wo es mit Baumarkt, Getränkehändler, Bettenlager und mehr bereits einen ganzen Strauß an Sortimenten gibt. Dazu noch in räumlicher Nähe zu einem der größten Neubaugebiete der Stadt Herzogenrath mit 275 Wohneinheiten sowie einer Kindertageseinrichtung, das an der Herrenstraß innerhalb kürzester Zeit besiedelt worden ist.

Bislang erlaubte der Bebauungsplan III/39 für das Gewerbegebiet Merkstein-Süd nutzungsmäßig ein Fachmarktzentrum für Kfz-Handel, Kfz-Dienstleistungen sowie Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Ergänzend soll durch die 1. Änderung des B-Plans unter anderem künftig auch ein Lebensmitteldiscounter „mit maximal 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche und mindestens 90 Prozent nahversorgungsrelevantem Sortiment“ ermöglicht werden. Durch die Ansiedlung eines Lebensmittlers, so legte die Verwaltung bereits anlässlich des Aufstellungsbeschlusses im Februar vergangenen Jahres dar, soll vom Baugebiet „An der Herrenstraß“ aus „die fußläufige Nahversorgung gestärkt und planungsrechtlich gesichert werden“.

Dass der bisherige Eigentümer der Restfläche am Nordsternpark, zwischen Kreisverkehr der K5 und dem Getränkemarkt gelegen, nach jahrzehntelangem vergeblichen Versuch der Vermarktung an einen Discounter letztlich einen weiteren Käufer aus dem Kfz-Sektor im Blick gehabt habe, habe die Verwaltung seinerzeit auf den Plan gerufen, wie Türck-Hövener schildert. „Mit Hochdruck“ habe man interveniert, intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Dabei sei unter anderem auch ein „dickes Brett“ gebohrt worden, was die ablehnende Haltung der Bezirksregierung angegangen sei, die man in Sachen Flächennutzungsplan aber letztlich auch habe überzeugen können.

Einen erstaunlich dicken Stapel bilden die Gutachten und Auswirkungsanalysen, die im Zuge des Verfahrens nötig waren, und wie sie auch den Technischen Beigeordneten immer wieder beeindrucken, was er augenzwinkernd bekennt: „Das ist eben deutsches Baurecht.“ Stellvertretend erwähnt sei das Verkehrsgutachten, das keine größeren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs an der K5 erwartet. Hochgerechnet auf die Nachmittagsspitzen sei allenfalls von einer Senkung der „Qualitätsstufe“ von A = sehr gut auf B = gut auszugehen, was einer Erhöhung von Wartezeiten von unter 10 Sekunden auf unter 20 Sekunden gleichkommt.

Ein Bauantrag von Aldi liege bereits vor, der seitens der Stadt nun schnellstmöglich bearbeitet werden soll. Die ökologisch modernste Bauweise, die Aldi derzeit projektiert, soll es werden, spricht Türck-Hövener unter anderem von Photovoltaik sowie Ladeinfrastruktur auf dem Parkplatz.

Nach Erteilung der Baugenehmigung ist von rund sechs bis acht Monaten Bauzeit die Rede – vorbehaltlich der bekannten Einschränkungen auf dem Bausektor.