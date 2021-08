Graue Kästen in Herzogenrath : Geschwindigkeit wird gemessen

Unscheinbare graue Kästen: Die Städteregion Aachen hat sie an einigen Straßen in Herzogenrath aufgehängt, um eine Woche lang die Geschwindigkeit von Fahrzeugen zu messen, speichern und auszuwerten. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath In Herzogenrath hängen an einigen Straßen graue Kästen an Lampenmasten. Sie sind nach Hinweisen von Anwohnern installiert worden.