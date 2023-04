Stadtentwicklung Herzogenrath : Geschäftsleute sind skeptisch und üben sich in Hoffnung

Die Kleikstraße: Wie kann man die Einkaufsstraße in Herzogenrath-Mitte neu beleben? Das beschäftigt nicht nur Politik und Verwaltung, sondern vor allem auch die Geschäftsleute. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Viel Geld ist im Zuge des sogenannten Integrierten Handlungskonzepts in die Innenstadt Herzogenraths geflossen, um das Zentrum attraktiver zu machen. Doch hat sich die Investition ausgezahlt? Geschäftsleute sind da skeptisch. Eine Zwischenbilanz.

Keine Frage: Viel ist bereits geschehen in Herzogenraths Zentrum. Angefangen von neuen Sitzbänken über barrierefreie Übergänge und diverse aufgehübschte Fassaden bis hin zum schicken Neubaukomplex „Wohnen an der Wurm“ an der Stelle, wo einst eine jahrelang vakante Supermarkt-Filiale stand. Viel muss noch geschehen: So wird neben der (ebenfalls verschönerten) Bahnbrücke ein Apartmenthaus entstehen, ein hässlicher Flachbau dafür verschwinden. Und neues Leben soll (endlich) ins Bockreiterzentrum einziehen.

Was aber ist bislang schon bei den Menschen angekommen, die fürs Leben in der City mit sorgen sollen, bei Geschäftsleuten und Gastronomen? Hoffnungsfroh gibt sich da Yusuf Yilanci (31), Neuinvestor, wie er sich selbst nennt. An der Kleikstraße möchte er mit einem Kompagnon ein Frühstücksrestaurant eröffnen, „was Schönes aufbauen“, wie er erläutert, während im Hintergrund der Presslufthammer tönt. Auf Handyfotos vermittelt sein Partner erste Eindrücke vom schicken Interieur und des umfangreichen Speisensortiments, das die Gäste in drei bis vier Monaten ab sechs Uhr morgens erwartet – Frühstück, Torten, türkische Backwaren. Verunsichert zeigt sich der Jungunternehmer bezüglich der Gestaltungssatzung, die im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts verabschiedet worden war. Bei benachbarten Läden habe er mitbekommen, dass es Änderungswünsche und Auflagen seitens der Stadt gegeben habe. Klärung könnte da durchaus ein Gespräch mit Bürgermeister Benjamin Fadavian geben, den man demnächst in der Sprechstunde besuchen möchte.

Ansonsten, so merkt Yilanci mit Blick auf den Straßenumbau an der Einmündung zur Geilenkirchener Straße an: „Wo ist denn der kleine Spielplatz geblieben, der hier vorher war?“ Aufenthaltsflächen für Familien, so merkt er an, seien auch an dieser Stelle der Straße wichtig.

Für seinen Geschmack gibt es zu wenig Läden für junges Publikum: Sinan Toycu, Betreiber des Paketshops und Kiosks an der Kleikstraße. Foto: MHA/Thomas Vogel

Ein Taxi hält derweil am Straßenrand an, Wilhelm Thétard klettert vorsichtig hinaus. „Wissen Sie, was noch fehlt, und zwar seit Jahren schon?“, fragte er: „Der Briefkasten, der hier mal stand.“ Als stark Gehbehinderter hat er zudem Schwierigkeiten mit den gepflasterten Rinnen am Fahrbahnrand. „Poller und Geländer, an denen man sich festhalten kann, sind für mich extrem wichtig“, sagt er. Mehr davon wünscht er sich im Einkaufszentrum der City. Etwa die Plastikpoller, die neuerdings vor der Spitzweg-Apotheke stehen, „die würden ja schon reichen“.

Es fehlt an Läden für ein jüngeres Publikum, sagt Sinan Toycu. Der 26-Jährige betreibt zwar erst seit Anfang des Jahres Postfiliale und Kiosk an der Kleikstraße, dennoch falle ihm auf, an was es Rodas City mangele. „Ich wünsche mir ein paar schöne Cafés, ein Billardcafé oder eine Shisha-Bar.“ Als er sein junges Team – Herzogenrather – nach der Arbeit gefragt habe, ob sie nicht zusammen noch eine Kleinigkeit essen oder trinken gehen sollen, habe die Antwort gelautet: „Das geht hier nicht, da müssen wir nach Aachen fahren.“

Haben an der Kleikstraße schon einige Schicksalsschläge gemeistert: Josef und Käthe Meyer, Inhaber der Parfümerie Meyer. Foto: MHA/Thomas Vogel

Wie es um die Innenstadtentwicklung Herzogenraths bestellt ist, bekomme er laufend nicht nur durch seine Mitarbeiter, sondern auch die Kunden mit. Statt Belebung passiere eigentlich genau das Gegenteil, die Läden würden weniger, die Menschen orientierten sich eher nach Aachen oder in die benachbarten Niederlande. „Hier sind vielleicht noch zehn lebendige Geschäfte.“

Viele holländische Kunden, die seinen Laden besuchten, beklagten sich auf der anderen Seite über Parkplatzprobleme. Den Weg vom Kaufland-Parkhaus bis in die Kleikstraße nähmen die Menschen nicht auf sich – entweder, in unmittelbarer Nähe des Ladens sei ein Stellplatz frei, oder es wird eben ein anderer Laden. Insofern wäre eine Sperrung der Kleikstraße, wie sie einmal angedacht war, für sein Geschäft auch ein Sargnagel.

„Chaos“ – mit diesem Wort beschreibt Josef Meyer den Zustand der Innenstadt von Herzogenrath im Bereich Kleikstraße, und präzisiert: „Es gibt kaum noch ein einheimisches Geschäft, dafür aber viel Leerstand.“ Der 84-Jährige steht mit seiner Frau Käthe Meyer (83) noch immer täglich hinter dem Tresen seiner Parfümerie an der Kleikstraße. So, wie er das seit 1965 mache. Durch die jüngsten Investitionen unter anderem im Rahmen des InHK, stelle er bislang weder eine attraktivere noch eine lebendigere Innenstadt fest. „Ich merke nur, dass immer mehr Geschäftsleute aufgeben.“

Zwar habe ihn städtischerseits niemand gefragt, was er sich vorstellen könne oder wünsche. Dennoch habe er einen Vorschlag, wie sich mehr Betrieb in Rodas Einkaufsmeile bringen lasse: Indem die Einbahnstraßenregelung aufgehoben werde und Autos dort wieder in beide Richtungen fahren dürften.

Neu-Investor an der Kleikstraße: Yusuf Yilanci möchte in den nächsten Monaten ein Frühstückscafé eröffnen. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Hoffnung auf das, was sich im Zuge des Handlungskonzepts noch tun wird, herrscht unterdessen bei der Gastronomen-Familie Werner. „Es wird Zeit, dass sich im Bockreiter-Zentrum etwas tut“, sagt Guido Werner, Vorsitzender des Herzogenrather Gewerbevereins. Zusammen mit seiner Frau Josefine betreibt er im Herzen der Stadt die Diskothek „Taktus“. Und spürt schon jetzt, dass sich Veränderungen in der Immobilienlandschaft positiv auswirken: „Wir zumindest haben abends häufiger Gäste, die im neuen Boardinghouse logieren, das am Bahnhof entstanden ist. Natürlich können das keine Stammkunden werden“, gibt Josefine Werner zu bedenken. Doch immerhin: „Es passiert ja etwas, aber eben nicht von heute auf morgen.“

Sohn Mike Werner indes zuckt mit den Schultern: In seinem am Ferdinand-Schmetz-Platz erfolgreich eingeführten Frühstückscafé „Manufaktur Bockreiter“, mit Bestbewertungen bei Facebook, hält sich die neue Klientel nicht unbedingt auf. Nach den Coronajahren schlage sich nun die Wirtschaftskrise nieder, sagt er. „Viele Gäste, die früher dreimal in der Woche bei uns gefrühstückt haben, kommen heute nur noch einmal.“ Es fehlt das Geld im Portemonnaie oder werde schlichtweg zurückgelegt. „Das merkt man auch auf dem Wochenmarkt“, sagt Mike Werner. „Da war es früher brechend voll, heute gehen viele zum Discounter, um Obst und Gemüse einzukaufen.“

Hofft auf das, was im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts noch kommt: Mike Werner, Inhaber der Frühstückslocation „Manufaktur Bockreiter" am Ferdinand-Schmetz-Platz. Foto: MHA/Beatrix Oprée