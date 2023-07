Honigernte am Herzogenrather Weiher : Wie ein Gastwirt auch noch zum passionierten Hobbyimker wird

Das Bienenvolk am Seehof ist zwar sanftmütig, Schutzkleidung aber prinzipiell angeraten: Happy Wesner (l.) und Gerd Groten bei der Honigernte. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath Bienen sind für unser Ökosystem unersetzlich, ihre Bedeutung ist sowohl für Artenvielfalt als auch Volkswirtschaft groß. Dennoch sind die Populationen bedroht. Wie man sogar mit einem gewagten Geburtstagsgeschenk gegensteuern kann, zeigt ein Beispiel aus Herzogenrath.

Frage: Wer kommt auf die Idee, als Geburtstagsüberraschung ein komplettes Bienenvolk zu verschenken? Antwort: ein leidenschaftlicher Hobbyimker und ausgewiesener Naturfreund wie Professor Dr.-Ing. Gerd Groten aus Noppenberg. Und wen beehrte der mit dem gewagten Geschenk? Den Gastwirt seines Lieblingsrestaurants, Happy Wesner, Inhaber des Seehofs am Herzogenrather Weiher. Im Morgengrauen besagten Geburtstags postierte Groten eine Klotzbeute, in diesem Fall ein hohles Stück Birnbaumstamm, inmitten der bunten Blühwiese neben dem Restaurantparkplatz, die Wesner, ebenfalls Naturfreund, während der sieben Monate coronabedingter Auszeit angelegt hatte.

Der Beschenkte selbst entdeckte das inhaltsreiche Präsent mit den summenden neuen Nachbarn übrigens erst am Folgetag – und nahm die damit verbundene Herausforderung an. „Seitdem frage ich Gerd Groten Löcher in den Bauch, möchte einfach alles zum Thema lernen“, berichtet Wesner. Groten, seit Jahrzehnten Bienenzüchter und profunder Kenner auf diesem Gebiet, wurde durch sein Geburtstagsgeschenk so auch noch zum Mentor.

Dass nahe dem Restaurant eifrige Vertreterinnen eines munteren Bienenschwarms auf Beutezug gehen, werden die wenigsten Besucher des Naherholungsgebiets überhaupt bemerkt haben. Denn auch darum geht es in dieser Geschichte: aufzuklären, dass Honigbienen keine Gefahr darstellen, wenn man sie in Ruhe lässt. Auch die Gäste auf der Restaurantterrasse wenige Meter entfernt können sich darauf verlassen, dass es sich bei möglichen lästigen Plagegeistern während des Mahls allenfalls um Wespen, keineswegs aber um die Seehof-Bienen handelt. Denn Bienen, so versichert Wesner, seien auf Blütenpollen aus, würden sich im Gegensatz zu Wespen für proteinhaltige Speisen gar nicht interessieren.

So wurde aus dem Gastwirt Wesner auch der Hobbyimker Happy. Und beide, Meister Groten und sein Lehrling, freuen sich über die zunächst unerwartet große Produktivität der Seehof-Immen. Immerhin 17 Kilogramm Honig wurden im Mai nach der Frühtracht erzielt. Und jetzt, wo sich die üppige Sommertracht allmählich verabschiedet, war erneut Ernte angesagt. Dass diese nicht mehr so reichlich ausfallen würde wie im Frühjahr, war von vornherein klar, denn zwischenzeitlich ist die alte Königin mit einem Teil des Volks ausgerückt und hat sich unter dem Dachgebälk des Seehofs angesiedelt.

Doch auch die verbliebenen Bienchen haben sich als fleißig erwiesen, wie Groten und Wesner bei ihrer neuerlichen Ernteaktion zufrieden feststellen. Mit Imkerhut und -haken machen sie sich ans Werk. Umhüllt von reichlich Rauch aus dem mit gepresstem Stroh gefütterten Smoker. Der im Übrigen nicht etwa dazu dient, die emsigen Tierchen zu beruhigen, wie Experte Groten aufklärt. Eigentlich sei sogar das Gegenteil der Fall: Qualm löse einen genetisch bedingten Reflex bei Bienen aus – einer Spezies, die es immerhin schon seit 30 Millionen Jahren gibt. Rauch bedeutet Feuergefahr und versetzt das ganze Volk in Alarmzustand. „Das hat zur Folge, dass sich die Tiere auf die Waben setzen und mit Honig vollsaugen.“ Um so viel wie möglich davon auf eine bevorstehende Flucht in eine neue Behausung mitnehmen zu können, wo die Energie dann gebraucht wird, um erneut Waben zu bauen. „Wir interpretieren das dann als Sanftmut“, sagt Groten.

Eine so viele Millionen Jahre alte Spezies hat natürlich noch andere instinkthafte Reflexe: die Alarmbereitschaft hinsichtlich besonderer „Fressfeinde“ zum Beispiel, speziell dem Bären gegenüber. Weil Meister Petz gerne Bienenbeuten plündert und dabei mit seiner dunklen Nase voran versucht, an den verführerischen Honig zu gelangen, reagieren Bienen, so heißt es, vor allem auf die Farbe Schwarz alert. „Und stechen zudem gerne in Nasenlöcher, wo Tier und Mensch besonders empfindlich sind“, wie Groten auch aus leidvoller eigener Erfahrung weiß.

Nach der Ernte müssen die Waben leer geschleudert werden. Das erledigt Happy Wesner mithilfe der Zentrifuge im Keller vom langjährigen Bienenexperten Gerd Groten. Foto: Groten

Happy Wesner, der zwar mit schneeweißer Imkerschutz-Kluft, aber auch einer schwarzen Hose bekleidet ans Werk geht, bekommt den Stachel einer besonders wehrhaften Arbeiterin an diesem Vormittag ebenfalls zu spüren. Stiche, wie sie für langjährige Züchter wie Groten längst normal geworden sind und die der Freude am Imkerhandwerk keinen Abbruch tun. Groten ist vorbereitet, holt eine kleine Zwiebel aus der Hosentasche, schneidet sie auf und reibt ihren kühlend, desinfizierenden Saft über die Haut. „Fängt sofort an zu prickeln“, kommentiert er.

Nachdem die beiden Hobbyimker die aufgesetzte hölzerne Kiste, den Honigraum auf der Klotzbeute, geöffnet haben, entnehmen sie die Trägerrahmen mit den vollen Waben. Beidseitig befüllt liefert jede von ihnen immerhin rund drei Kilogramm Honig. Mitgebrachte, bereits ausgeschleuderte Wabenrahmen werden stattdessen in den leeren Honigraum geschoben. Waben, in denen sich noch Brut befindet, werden nach unten in die Klotzbeute gesetzt, den Wintersitz.

Zum Schluss gibt es noch eine gute Portion Futtersirup – zum Ausgleich, „weil wir den Bienen ja ihre Vorräte geklaut haben“, wie Groten erklärt. Über den Winter verteilt werden es insgesamt rund 15 Kilogramm Ersatzfutter sein, die ein Bienenvolk bekommt.

Das Produkt: 17 Kilogramm Honig waren die Ausbeute nach der Frühtracht am Seehof. In Gläser abgefüllt verschenkt Happy Wesner sie derzeit noch an besondere Stammgäste. Foto: Groten

Von den Bienen noch ganz ausgeleckt und damit gesäubert werden auch die wieder eingesetzten ausgeschleuderten Waben. „Rund 200 Gramm Honig bleiben nach dem Schleudern in jeder Wabe übrig“, erklärt Groten. Die kann man den Bienen natürlich zurückgeben. Komplett leer werden die Waben schließlich wieder entnommen und unter Verschluss gelagert, damit sie nicht der Wachsmotte zum Opfer fallen.

Im Sommer steht zudem noch eine Behandlung gegen die lästige Varroamilbe an, mit Ameisen- oder Oxalsäure. Viel saisonale Arbeit, doch der Einsatz lohnt sich.